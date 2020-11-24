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Расходы Фонда борьбы с COVID-19 на дороги превысили финансирование медицины в 2,7 раза

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Расходы Фонда борьбы с COVID-19 на дороги превысили финансирование медицины в 2,7 раза

По состоянию на 20 ноября из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба министерства финансов, в том числе на ремонт и строительство дорог уже израсходовано 20,76 млрд грн из предусмотренных в Фонде 31,45 млрд грн или 66%.

При этом, по состоянию на 1 ноября, сумма по договорам на выполнение дорожных работ составляет 23,4 млрд грн.

В то же время на мероприятия в сфере здравоохранения из Фонда потрачено всего 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.

В частности:

  • на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%;
  • на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн;
  • на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн или 20%;
  • местным бюджетам перечислено субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн, тогда как всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;
  • на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн или 10,6%;
  • на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных в Фонде 11,7 млрд грн.

В частности, 6,8 млрд грн перечислено Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, и 1,7 млрд грн – Фонду социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям на упрощенной системе.

Кроме того, на обеспечение правопорядка из Фонда использовано 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Автор: Михайло Орлюк
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Мета проста - дороги молодим автомобілістам і труна отримувачам пенсій. Але нехай кожен з таких "молодих" задумається про власні перспективи з віком за жидобільшовицької влади... Якщо так обкрадають народ під час війни та епідемії то як же вони стануть красти коли епідемія скінчиться... Расходы Фонда борьбы с COVID-19 на дороги превысили финансирование медицины в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 7766
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24.11.2020 21:02 Відповісти
в нас в Дніпрі, свого часу в історію міста війшов Куличенко Іван Іванич, він ******** робити в місті фонтани, то тепер його інакше ніж Іван Фонтанич не кличуть, і всі розуміють про кого йде мова. А зелю будуть назівати або Вован Асфальтович, або Вован Ковідович )))
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24.11.2020 22:33 Відповісти
Лучше пусть его будут называть Володя Земуссолини
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25.11.2020 00:43 Відповісти
если бы у голобородька была совесть то это было бы там...
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25.11.2020 11:34 Відповісти
В стране где не работает рыночная экономика и населению просто экономических свобод и мешают рейдерством экономической деятельности, по причине тотального воровства во власти,правохранительной системе,просто с верху до низу, начиная от финансов страны,банковской деятельности, энергетике, прихватизации всего и всея, потому власть и ворует деньги налогоплательщиков на дорогах, а не использует налоги согласно конституции на медицину, образование, оборону , а дороги не строятся за счет инвестиций, при которых был бы прозрачный фондовый рынок и деньги поступали в бюджет , а не брались от туда, но красть же легче , чем создавать, а красть с убытков на порядок легче, и это нормально,только это делают те кто кроме воровства в своей жизни ни чего не делал и умной такую власть не назовешь, но разрушительное дело они по разорению страны они все равно методично продвигают, на кону главная и самая рентабельная цель и власть это Земля.
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25.11.2020 11:36 Відповісти
оборудование для больниц - на все это денег нетИсточник: https://censor.net/ru/n3233073
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25.11.2020 12:24 Відповісти
 
 