Расходы Фонда борьбы с COVID-19 на дороги превысили финансирование медицины в 2,7 раза

По состоянию на 20 ноября из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба министерства финансов, в том числе на ремонт и строительство дорог уже израсходовано 20,76 млрд грн из предусмотренных в Фонде 31,45 млрд грн или 66%.

При этом, по состоянию на 1 ноября, сумма по договорам на выполнение дорожных работ составляет 23,4 млрд грн.

В то же время на мероприятия в сфере здравоохранения из Фонда потрачено всего 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.

В частности:

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%;

на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн;

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн или 20%;

местным бюджетам перечислено субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн, тогда как всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;

на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн или 10,6%;

на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных в Фонде 11,7 млрд грн.

В частности, 6,8 млрд грн перечислено Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, и 1,7 млрд грн – Фонду социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям на упрощенной системе.

Кроме того, на обеспечение правопорядка из Фонда использовано 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.