Bank of America улучшил оценку падения ВВП Украины до 5,2%

Аналитики BofA Securities, ожидавшие падения украинской экономики в 2020 году на 6,8%, понизили свой прогноз до 5,2%, в то время как прогноз восстановления экономики страны в 2021 году сократился до 4,5% против ранее прогнозируемых 6,5%.

Об этом говорится в обзоре BofA Securities от 24 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Более слабый, чем ожидалось, экономический спад в 2020 году также уменьшает эффект базы для восстановления в 2021 году, несмотря на существующий сильный импульс для восстановления потребительского спроса, а также рекордно низкой стоимости заимствований после цикла смягчения 2020 года.

Указывается, что устойчивое восстановление потребительской активности на фоне чрезвычайно сильного эффекта базы может подтолкнуть инфляцию выше целевого диапазона 4-6% во втором-третьем кварталах 2021 года, что, по мнению аналитиков, может вынудить НБУ повысить учетную ставку примерно на 100 б.п. во второй половине предстоящего года.

В то же время прогнозируется, что учетная ставка может вернуться к снижению в 2022 году, как только стабилизируется инфляционное давление.

По мнению аналитиков, в 2021 году Украина, скорее всего, получит еще один-два транша по программе МВФ, включая отложенный транш 2020 года. Важным условием для них является восстановление и стабилизация антикоррупционных институтов, в том числе возможно полная перестановка в Конституционном суде, которая может занять еще несколько месяцев.

В обзоре отмечается привлекательная доходность по украинским ОВГЗ, в то время как валютный курс остается основной проблемой для оффшорных инвесторов.

Как добавили аналитики, Украина имеет приличный потенциал роста, зависящий от гривни, которая сейчас в значительной степени недооценена, при этом они отметили, что внутренняя политика остается ключевым риском.