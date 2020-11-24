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Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск регулярных рейсов из Киева в Берлин

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Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск регулярных рейсов из Киева в Берлин

Авиакомпания SkyUp весной 2021 года начинает три раза в неделю выполнять рейсы Киев-Берлин-Киев.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, старт полетной программы планируется с 29 марта 2021 года.

Рейсы будут выполняться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта.

Расписание рейсов Киев-Берлин-Киев: по понедельникам, средам и пятницам.

Заявленная перевозчиком цена составит от 783 грн по маршруту Киев-Берлин, от 1207 грн по маршруту Берлин-Киев.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  SkyUp


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