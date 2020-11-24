Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск регулярных рейсов из Киева в Берлин
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Авиакомпания SkyUp весной 2021 года начинает три раза в неделю выполнять рейсы Киев-Берлин-Киев.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, старт полетной программы планируется с 29 марта 2021 года.
Рейсы будут выполняться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта.
Расписание рейсов Киев-Берлин-Киев: по понедельникам, средам и пятницам.
Заявленная перевозчиком цена составит от 783 грн по маршруту Киев-Берлин, от 1207 грн по маршруту Берлин-Киев.
Джерело: SkyUp
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