Банки за неделю выдали "доступных кредитов" на 324 миллиона

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 5 813 займов на общую сумму в 13,46 млрд грн. Из них 9,52 млрд грн были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,6 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,34 (1,22) млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Об этом сообщает Министерство финансов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 222 кредита на общую сумму в 324 млн грн.

33% (107 млн грн) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 31,4% (102 млн грн) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 35,6% (115 млн грн).

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19 банками: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", ПУМБ, "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "ОТП Банк", "Кредитвест Банк", "Агропросперис Банк".