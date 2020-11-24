Урожай зерновых достиг 61 миллиона тонн, – Минэкономики

По состоянию на 23 ноября украинские сельхозпроизводители собрали основных культур на уровне 79,2 млн тонн с площади 23,5 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 60,9 млн тонн с площади 14,7 млн га (96% к прогнозу).

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Аграрии уже завершили уборку таких культур, как пшеница, ячмень, горох, просо, гречиха, подсолнечник и рапс.

Продолжается сбор:

кукурузы - 25,2 млн тонн с площади 4,8 млн га (89%).

сои - 2,7 млн тонн с площади 1,3 млн га (98%).

Сахарной свеклы выкопано почти 8,3 млн тонн с площади более 196 тыс. га (91%).

О проведении осенней посевной кампании, по состоянию на 23 ноября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади почти 7,9 млн га (96% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 58,6 тыс. га.

В разрезе культур посеяно: