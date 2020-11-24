БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1828 відвідувачів онлайн
Новини ВладаСоціальна політика Коронавірус і карантин
3 202 13
Зеленський (2233) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Зеленский анонсировал 5 новых программ поддержки для бизнеса во время карантина

Новини БізнесЦензор Влада Соціальна політика

Зеленский анонсировал 5 новых программ поддержки для бизнеса во время карантина

Офис президента разработал пакет законопроектов о помощи бизнесу и работникам, которые могут пострадать из-за карантинных ограничений.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении на своей странице в сети Facebook.

"В ближайшее время в парламент будут направлены законопроекты, которые предусматривают: Первое: одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина", – сказал Зеленский.

По словам президента, физлица-предприниматели или наемные работники, которые потеряют работу из-за карантина, смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн.

"Три простых шага: зайти в приложение "Дія", ввести короткие данные и номер банковской карты. Делее – проверка данных и максимум через несколько дней 8 тысяч гривен приходит вам на карту", – пообещал глава государства.

По словам Зеленского, помощь по этой программе смогут получить более 1 миллиона граждан, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Кроме того, президент пообещал одноразовую материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

"В случае, если собственник бизнеса, был вынужден из-за карантина отправить часть работников в вынужденный отпуск, он сможет получить помощь для выплат таким сотрудникам в размере до 8 тыс. грн на одного работника", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что также планируется предусмотреть компенсацию расходов на уплату Единого социального взноса на сумму почти 1,5 млрд грн для 120 тыс. юридических лиц. По словам президента, если из-за усиления карантина будет запрещена работа бизнеса, его владелец сможет получить компенсацию ЕСВ за работников.

Кроме того, президент анонсировать льготы в виде погашение налогового долга.

"Почти 4 миллионам граждан, которые имеют налоговый долг в размере до 3 060 гривен, этот долг будет аннулирован", – пояснил Зеленский.

"И пятое – это налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч физлиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, в том числе ЕСВ", – добавил президент.

Он пообещал, что правительство также возобновит работу программ, запущенных весной, – материальная помощь ФЛП с детьми, компенсация по частичной безработице, программа льготного кредитования для бизнеса "5-7-9".

Зеленский добавил, что эти меры должен утвердить парламент.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
ну що квартальная тварюка, припинив стріляти мерзото? ще один боєць на твоїй совісті жидівська свинособака, який помер у шпиталі від поранення снайпера!
показати весь коментар
24.11.2020 18:14
+1
типо пять мєр з останнього зє опитання. чи канабіс не допомогає?
показати весь коментар
24.11.2020 14:56
+1
он прикалуется? чо, все реально так позитивно на самом деле - только враги страны рассказывают, что больных ковидом уже ложить некуда, а тех кого кладут - лечить нечем и некому?
а оказывается у нас все так зашибенно.. в его королевстве кривых зеркал.
показати весь коментар
24.11.2020 15:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
типо пять мєр з останнього зє опитання. чи канабіс не допомогає?
показати весь коментар
24.11.2020 14:56 Відповісти
он прикалуется? чо, все реально так позитивно на самом деле - только враги страны рассказывают, что больных ковидом уже ложить некуда, а тех кого кладут - лечить нечем и некому?
а оказывается у нас все так зашибенно.. в его королевстве кривых зеркал.
показати весь коментар
24.11.2020 15:19 Відповісти
Басня.
показати весь коментар
24.11.2020 16:07 Відповісти
ну що квартальная тварюка, припинив стріляти мерзото? ще один боєць на твоїй совісті жидівська свинособака, який помер у шпиталі від поранення снайпера!
показати весь коментар
24.11.2020 18:14 Відповісти
Блд.... оно такое прогнозируемое.... 5 вопросов, 5 программ, 5 напасов....
показати весь коментар
24.11.2020 18:27 Відповісти
До дупы то всё.
показати весь коментар
24.11.2020 19:11 Відповісти
- Раздам по 8 тыс. грн.
- В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить
- Нарисую, раздам, а себе я потом ещё нарисую.
показати весь коментар
24.11.2020 19:40 Відповісти
Бізнес і так у псевдопреза на першому місці, а хто підтримає нас, пенсів? Дивись, піаніст, ми ще вміємо тримати.... ні, не те чим ти там граєш, а зброю....
показати весь коментар
24.11.2020 19:45 Відповісти
а що в буби з їбліщем, ведмедиками розкормила мендель?
показати весь коментар
24.11.2020 20:01 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris


Зеленский анонсировал 5 новых программ поддержки для бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 1421
показати весь коментар
24.11.2020 21:05 Відповісти
Где этот лох собирается деньги брать?
показати весь коментар
24.11.2020 21:17 Відповісти
Зеленский анонсировал 5 новых программ поддержки для бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 2484
показати весь коментар
24.11.2020 22:07 Відповісти
Ми пахалі, я і трактор.
Вони, виявляється, виграли кошти у Газпрому.
Рішення Стокгольмського арбітражу - 28 лютого 2018 року.
Клоун став Президентом - 21 квітня 2019.

Зеленский анонсировал 5 новых программ поддержки для бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 5029
показати весь коментар
25.11.2020 03:53 Відповісти
 
 