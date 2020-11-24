Евроконтроль утвердил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов

Техническая интеграция Украины в Совместную систему маршрутных сборов Европейской организации по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") окончательно одобрена сегодня в Брюсселе во время заседания расширенного комитета Евроконтроля по вопросам маршрутных сборов (CRCO).

Об этом сообщил и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак, передает пресс-служба компании.

Также для Украины установлен размер маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание на 2021 год – в воздушном пространстве над территорией страны и отдельно – в части международного воздушного пространства над открытым морем (Green Zone), где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украины международным сообществом.

"Сегодня мы завершили долгий путь длиной в 16 лет! Начиная с 2004 года, когда Украина стала членом Евроконтроля, была сделана не одна попытка финализировать этот процесс. Однако ряд внутренний и внешних, объективных и субъективных факторов стали теми препятствиями, в результате которых мы оставались единственной страной из всех 42 стран - членов Евроконтроля, которая функционировала вне этой системы", – отметил Ярмак.

Он пояснил, что завершение этого процесса позволит внедрить в Украине европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги, однако для этого еще необходимо привести украинскую нормативную базу в соответствие с принятым решением.

Среди преимуществ завершения технической интеграции для "Украэроруха" госпредприятие указывает ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установку актуальных ставок 1 января каждого года с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг.

Кроме того, утверждение двух отдельных ставок маршрутных сборов – для воздушного пространства над суверенной территорией Украины и в международном воздушном пространстве над открытым морем – дает новые потенциальные возможности привлекать дополнительный транзитный трафик над Черным морем.

В госпредприятии отмечают, что обработка выставленных Евроконтролем счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100% их оплату авиакомпаниями. Вместе с тем, преимуществом техинтеграции для авиакомпаний станет выставления и взимания платы за аэронавигационное обслуживание по стандартным и удобным для пользователей процедурам.