Суд частично удовлетворил жалобы НБУ и Минфина в споре с держателями евробондов "Приватбанка"

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы Нацбанка, Министерства финансов Украины и "Приватбанка" и отменил постановление в части удовлетворения исковых требований компании THEO Worldwide Corp (держатель евробондов "Приватбанка").

Об этом сообщает Finbalance.

Отменены решение о признании недействительным договора относительно принудительной конвертации в акции "Приватбанка" его долговых обязательств перед THEO Worldwide Corp по евробондам.

Верховный Суд решил направить дело в этой части на новое рассмотрение в Хозсуд гКиева.

Соответствующая операция bail-in, которая была проведена во время национализации "Приватбанка" в декабре 2016 года, предусматривала фактически списание долгов банка перед рядом кредиторов (в т.ч. связанными лицами и держателями евробондов) в целом на 29,4 млрд грн. Тогда после завершения bail-in Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн и "залил" в "уставник" 155 млрд грн (дополнительный выпуск акций на эту сумму был оплачен гособлигациями).

Северный апелляционный хозсуд в рамках указанного дела отменил решение Хозсуда Киева в части о взыскании с "Приватбанка" в пользу THEO Worldwide Corp 574,8 тыс долл в качестве возмещения убытков за списание обязательств банка перед этой панамской компанией.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение суда первой инстанции в части о признании недействительным договора о принудительном приобретение компанией THEO Worldwide Corp акций "Приватбанка".

Объем первоначальных исковых требований THEO Worldwide Corp к "Приватбанку" составлял 663 тыс долл.