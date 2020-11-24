Глава парламента обеспокоена срывом сроков подготовки госбюджета на 2021 год

В парламенте обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект государственного бюджета на 2021 год для его рассмотрения во втором чтении.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, возглавляющая парламент на время болезни Спикера Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука, сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Парламент готов рассматривать проект госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов. Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", – отметила Кондратюк.

Что касается восстановления антикоррупционного законодательства и решения Конституционного кризиса Кондратюк ожидает, что рабочая группа парламента, заседания которой проходят в закрытом режиме, сможет представить соответствующие законопроекты до 1 декабря.

"Надеюсь, что до 1 декабря рабочая группа разработает и представит обществу соответствующие законопроекты. Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис", – подчеркнула Кондратюк.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.

После этого Кабмин должен был доработать проект госбюджета и вернуть его в парламент в 14-дневный срок.

Парламент при этом рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждает о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.