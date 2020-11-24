Гендиректор КБ "Южное" умер от коронавируса

Генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер из-за коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Александр Дегтярев родился в 1951 году, работал на КБ "Южное" им М.К. Янгеля с 1975 года, с 2010 года занимал должность генерального конструктора – генерального директора, с 2018 года – гендиректор предприятия. Академик Национальной академии наук.