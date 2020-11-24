Зеленский уволил главу Хмельницкой области (обновлено)

Президент Владимир Зеленский своим указом уволили Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Другим указом Зеленский назначил и. о. главы Хмельницкой ОГА Романа Примуша.

Как сообщалось, Кабинет министров 18 ноября согласовал проекты указов президента об увольнении главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета (по согласованию сторон) и назначении на этот пост Сергея Гамалия.

Гамалий – предприниматель из Каменца-Подольского, является совладельцем ООО "Интерсити Авто", ООО "Барс", собственником ООО "Делиция", занимается международными перевозками и ресторанной деятельностью.

Как сообщал БизнесЦензор, Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации.