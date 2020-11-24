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Министр культуры предложил ввести локдаун на новогодние праздники

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Министр культуры предложил ввести локдаун на новогодние праздники

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Об этом Ткаченко написал в своем канале в Telegram.

"По озвученному на данный момент плану Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе, и тому подобное", – заявил Ткаченко.

По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.

"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере, будет, что вспомнить", – добавил министр.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+12
Ще один дурнуватий гінеколог-інфекціоніст зі своїми геніальними пропозиціями. Кили вже українці зберуть вас всіх на одній ржавій баржі?
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24.11.2020 13:32
+8
Не зря Беня этого дегенерата на ноль множил. Чистый, рафинированный дебилоид. Это чмо жрет из бюджета, ничего в жизни сам не создал, бабки заработал будучи абсолютным рабом, терпилой и шестеркой у Коломойского.
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24.11.2020 14:46
+3
всім по домам і дивитись г+г
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24.11.2020 19:50
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Ще один дурнуватий гінеколог-інфекціоніст зі своїми геніальними пропозиціями. Кили вже українці зберуть вас всіх на одній ржавій баржі?
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24.11.2020 13:32 Відповісти
Не зря Беня этого дегенерата на ноль множил. Чистый, рафинированный дебилоид. Это чмо жрет из бюджета, ничего в жизни сам не создал, бабки заработал будучи абсолютным рабом, терпилой и шестеркой у Коломойского.
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24.11.2020 14:46 Відповісти
Долботрон!
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24.11.2020 18:00 Відповісти
а я думаю, логика у него есть. им , выделенные на праздники бабки а нам локдаун. но это ирония, а жесткий карантин все же нужен, иначе ...опа!
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24.11.2020 18:01 Відповісти
всім по домам і дивитись г+г
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24.11.2020 19:50 Відповісти
когда уже разгонят эту синагогу..
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24.11.2020 21:52 Відповісти
Кто сказал "ку-ка -ре-ку*?
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25.11.2020 00:20 Відповісти
Итак, маланский кабмин твердо встал на путь юридической тренировки украинских партизан. Постепенно оборот услуг и товаров превратится в один сплошной шифр, приват банк разорится, тор станет маркетплейсом №1 в Украине, а от зеленского останется только чучело на воротах ОПы
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25.11.2020 00:45 Відповісти
За влади Зеленського на українському телебаченні російської мови стало більше за українську.
46% проти 40,9%.
З 64,4% за Порошенка українська мова за Зеленського впала до рівня мови нацменшини.
Ось і вся "какая разніца". Вони де-факто скасували мовний закон і почали нео-русифікацію.
Министр культуры предложил ввести локдаун на новогодние праздники - Цензор.НЕТ 8907
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25.11.2020 04:15 Відповісти
Министр культуры озвучивает свою позицию на иностранном языке это нонсенс.
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25.11.2020 07:14 Відповісти
Еще один клоун...Украина всегда славилась идиотами...
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25.11.2020 09:29 Відповісти
В первую очередь нужно заварить все двери московской церковной сатанинской церкви с 1 января,а попяр погрузить в скотовозы и отправить в Московию.
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25.11.2020 09:54 Відповісти
При цій владі, все буде - ЛОХдаун )))))) Министр культуры предложил ввести локдаун на новогодние праздники - Цензор.НЕТ 8782
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25.11.2020 10:48 Відповісти
 
 