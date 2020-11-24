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Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский

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Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 января 2021 года между Украиной и Израилем заработает зона свободной торговли.

Об этом сообщает Twitter Зеленского.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - заявил Зеленский.

Читайте также: Зеленский утвердил соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров и правительством Государства Израиль" 11 июля 2019 года.

Согласно тексту документа, заключенное 21 января 2019 года в Иерусалиме соглашение вступит в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении соответствующих внутренних юридических процедур.

Соглашение о зоне свободной торговли предусматривает, что Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% – на товары агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% – для сельскохозяйственных товаров.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти экспорт из Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти импорт из Израиля других промышленных изделий, химических продуктов и резиновых изделий, других пищевых продуктов, овощей и фруктов, готовых металлических изделий, других машин и оборудования, указано в сопроводительных документах.

При этом в экспертном заключении, кроме возможного положительного эффекта данного соглашения для украинских экспортеров в Израиль, присутствует и негативное влияние на производителей легкой промышленности и машиностроения в Украине.
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Топ коментарі
+3
Гойские сердце, кровь, почки не кошерные. Так что оставьте себе. А вот земелька где родился Цадик Нахман нам нужна! Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4246
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24.11.2020 16:14
+3
Эта зона- абсолютно убытона для Украины. Куда пристроить зерновые и растительное масло производители и без Израиля найдут. А вот дальнейший прессинг на легкую промышленность, когда и так все трусы китайские и машиностроение, которое по итогам деятельности бубочки исчечает как призрак, Украине совершенно не нужен.
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24.11.2020 18:35
+2
"Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, - Зеленский" - израильский 7kanal новостей - Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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24.11.2020 13:13
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"Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, - Зеленский" - израильский 7kanal новостей - Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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24.11.2020 13:13 Відповісти
Ну понятно Израиль нам будет продавать деньги под совсем маленькие %, каких то жалкие 10%, ой Вей, когда Украина очень богатая страна правда в больницах кислорода не хватает выплачивает 18%, а что Украина сможет предложить на продаж, когда Президент у нас не лох, и работает на себя, догадаться не сложно, Мы можем предложить :сердце, кровь, почки, но и этого от нас не надо, от нас надо маленькие Акционерные Обжества , а в них Земля.
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24.11.2020 16:02 Відповісти
Гойские сердце, кровь, почки не кошерные. Так что оставьте себе. А вот земелька где родился Цадик Нахман нам нужна! Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4246
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24.11.2020 16:14 Відповісти
В корень зришь Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский - Цензор.НЕТ 315
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24.11.2020 17:13 Відповісти
Украину уже давно превратили в аграрный придаток Израиля. Кравчук постарался. Он также "договорился" о выплате пенсий репатриантам в размере 1200 баксов в месяц что составляет существенную "помощь" паразитам. Очень постарались Яценюк и "Порошенко". Теперь "радеет" об "обетованной" еще один потенциальный ЗЕ-репатриант и его кодла...
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24.11.2020 16:40 Відповісти
Вы бы врали в меру,пока ещё никто не получил ни цента,а 1200 баксов это вообще фантастика ненаучная.
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24.11.2020 17:11 Відповісти
Это "защищенная статья" бюджета. Недавно чуть не дошло до разрыва дипломатических отношений и ваш корупционер Натаньяху лично приперся "порешать" накануне своих выборов именно этот вопрос. Порешал...
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24.11.2020 20:13 Відповісти
Правительство скрывает правду: на самом деле это 1200 кувейтских динаров, в неделю. Чтобы пенсионеры могли греть кости на берегу Оманского залива после недавнего мирного соглашения с Арабскими госсударствами.
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24.11.2020 22:45 Відповісти
Эта зона- абсолютно убытона для Украины. Куда пристроить зерновые и растительное масло производители и без Израиля найдут. А вот дальнейший прессинг на легкую промышленность, когда и так все трусы китайские и машиностроение, которое по итогам деятельности бубочки исчечает как призрак, Украине совершенно не нужен.
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24.11.2020 18:35 Відповісти
Це відчиняє ворота для продажу української землі, чи не так бубочка?
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24.11.2020 19:22 Відповісти
Вполне возможно, что уже некому торговать будет. Разве что Зелепукин с Ермаком?
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24.11.2020 20:43 Відповісти
с Дерьмаком
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24.11.2020 21:51 Відповісти
зелемойский - вали, шваль, в израиль из Украины..
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24.11.2020 20:56 Відповісти
Это хорошо! Нужно больше продавать на экспорт продукции! Нужно зарабатывать деньги стране, как рыбе нужен воздух!
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24.11.2020 23:02 Відповісти
Ты на Израйле решил зарабатывать? Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1558 Наивный гой Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский - Цензор.НЕТ 6778
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25.11.2020 02:50 Відповісти
Стесняюсь спросить: а до этого у Украины и Израйля была зона несвободной торговли? Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5322
Когда в "Сільпо" Вовы Костельмана (владелец) продаются картошка, морковка и зелень из Израйля, выращенные капельным поливом в иорданской пустыне при наличии собственных украинских чернозёмов, и доставленные в Киев самолетами - это не зона свободной торговли разве? Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский - Цензор.НЕТ 7147
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25.11.2020 02:48 Відповісти
Для довідки, про перспективи...Ізраїль забезпечений власним продовольством на 95%.Ізраїль буде 100% в плюсі,ми їм сировину та напівфабрикати з низькою доданою вартістю,а вони нам електроніку, точні інструменти, зброю, пластмаси і добрива, папір та готові продукти.
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25.11.2020 14:34 Відповісти
 
 