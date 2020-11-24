Владельцы планируют продать украинский "БТА Банк" до конца года

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на продажу 50% + 1 акция "БТА Украина", до конца 2020 года планируется закончить сделку.

Об сообщил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, передает Интерфакс-Украина.

"Эта сделка идет еще с начала года. Просто процедуры, получение разрешительных документов в Украине очень долгие. Из-за пандемии все очень долго шло. Но мы получили от Антимонопольного комитета Украины разрешение физлицу, гражданину Беларуси, на покупку 50% + 1 акция украинского БТА банка. Теперь ждем разрешения от Национального банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка структурирована частями, но вообще мы хотим все продать", - сказал Ракишев.

Он напомнил, что в стратегии его компании продать все банки - "дочки" БТА банка.

"У нас было три банка: в Беларуси, в Украине и Киргизии. Когда "БТА банк Казахстан" сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В прошлом году мы продали "БТА Киргизия". В этом году хотим до конца года закончить сделку по "БТА Украина". И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать "БТА Белоруссия". Хотя сейчас у нас на "БТА Белоруссия" еще нет покупателя, ведем пока только переговоры", - пояснил Ракишев.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк по размеру активов занимал 71-е место (385,612 млн грн) среди 74 действовавших в Украине банков.

Казахстанской компанией "БТА банк" владеет Ракишев и Fincraft Group (бывшая Novacom Corporation) - холдинговая компания, единственным владельцем которой является Ракишев.

"БТА банк", некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.

В интервью "Forbes Казахстан" в 2018 году Ракишев сообщал, что на балансе БТА консолидирована значительная часть активов, которые возвращаются через суды, 80% из которых - российские.

Ракишев с конца 2017 года был крупнейшим акционером российской компании Petropavlovsk (входит в топ-5 золотодобытчиков РФ). Однако летом 2019 года бизнесмен продал свою долю в Petropavlovsk (22,4%).

В сентябре 2020 года структура Ракишева стала резидентом Арктической зоны РФ с проектом перезапуска простаивающего с 2014 года морского порта "Витино" на Белом море. Ожидается, что порт "Витино" будет запущен в первом квартале 2021 года, объем перевалки составит порядка 4 млн тонн груза в год. Объем инвестиций в проект - около 3 млрд рублей.