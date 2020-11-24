Цены на нефть превысили $46 за баррель на новостях о COVID-вакцинах

Нефть продолжает дорожать во вторник на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

В понедельник, 23 ноября, стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%, сообщает Интерфакс.

Американская Pfizer Inc. и немецкая BioNTech еще в пятницу, 20 ноября, подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составила $46,47 за баррель, что на $0,41 (0,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,1 (2,5%) - до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $43,50 за баррель, что на $0,44 (1,02%) выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,64 (1,5%) - до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

"Цены на нефть имеют все основания прыгать от радости, поскольку вакцина AstraZeneca является важным событием", - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

"Основная часть развитого мира сможет вакцинировать граждан, находящихся в зоне риска в связи с пандемией COVID-19, уже к весне, и, возможно, полностью вакцинировать население к середине следующего года", - цитирует Иннеса Dow Jones.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Оптимизм, связанный с разработкой вакцин, улучшает настрой трейдеров, несмотря на локдауны, введенные в Европе, а также тот факт, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США уже превысило 12 млн, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.