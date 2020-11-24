"Азовсталь" Ахметова выиграла суд у налоговой на сотни миллионов
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Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" к Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил ряд налоговых уведомлений-решений на сумму около
Об этом сообщает Finbalance.
В частности, суд отменил решения, которыми начислены штрафные санкции в размере 71,25 млн грн; уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в части общей суммы 606,4 млн грн.
В ряде других исковых требований суд отказал.
Как следует из судебных материалов, истец просил отменить в т.ч. в части уменьшения суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере по 2014 - 165 400 тысяч грн, 2015 год – 360,7 млн грн, за 2016 – 546,8 млн грн, за I квартал 2017 – 614,4 млн грн.
Меткомбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее и другие связанные с ними предприятия (в т.ч. горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы) выиграли ряд судебных споров с налоговиками.
Как сообщал БизнесЦензор, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" и отменено налоговое уведомление-решение об уменьшении суммы бюджетного возмещения по НДС в размере 213,4 млн грн и начисления штрафных санкций на сумму 106,7 млн грн.
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А ведь у него мах. куча бобла!!!!!!
подождать,как сказал Зелеля:"У нас держава бідна на всіх грошей не вистачає, а тільки на еліту, бо вона обдарована, освітчена і талоновита" Одним словам профессионально страну и народ розоряют.