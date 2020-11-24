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"Азовсталь" Ахметова выиграла суд у налоговой на сотни миллионов

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Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" к Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил ряд налоговых уведомлений-решений на сумму около

Об этом сообщает Finbalance.

В частности, суд отменил решения, которыми начислены штрафные санкции в размере 71,25 млн грн; уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в части общей суммы 606,4 млн грн.

В ряде других исковых требований суд отказал.

Как следует из судебных материалов, истец просил отменить в т.ч. в части уменьшения суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере по 2014 - 165 400 тысяч грн, 2015 год – 360,7 млн грн, за 2016 – 546,8 млн грн, за I квартал 2017 – 614,4 млн грн.

Меткомбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее и другие связанные с ними предприятия (в т.ч. горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы) выиграли ряд судебных споров с налоговиками.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" и отменено налоговое уведомление-решение об уменьшении суммы бюджетного возмещения по НДС в размере 213,4 млн грн и начисления штрафных санкций на сумму 106,7 млн грн.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+6
Епоха бідності закінчилась!
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24.11.2020 09:20
+4
Началась эпоха нищеты
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24.11.2020 10:42
+3
Откуда ж деньги в казне возьмутся, если "самые справедливые суды в мире" регулярно подыгрывают проходимцам-олигархам миллионы, а порой и миллиарды гривен! А по большому счету, вся эта мохнарукая братия могла бы вложить свои капиталы в экономику страны, а не ныкать награбленное по офшоркам! Может, и денежки под их присмотром не тырились бы так нагло, и страна не стояла с протянутой рукой перед МВФ. ... Только это в другой жизни!
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24.11.2020 14:09
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Епоха бідності закінчилась!
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24.11.2020 09:20 Відповісти
Началась эпоха нищеты
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24.11.2020 10:42 Відповісти
нарешті, перемога! хоч хтось тепер вилізе з зубожіння!
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24.11.2020 09:44 Відповісти
Барин!!!! А по фото прям ГРАФ!!!!!!
А ведь у него мах. куча бобла!!!!!!
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24.11.2020 10:32 Відповісти
Десь є дерево на якому є гілка яка чекає коли Ахметов буде гойдатися на неї "Азовсталь" Ахметова выиграла суд у налоговой на сотни миллионов - Цензор.НЕТ 7316
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24.11.2020 12:17 Відповісти
Откуда ж деньги в казне возьмутся, если "самые справедливые суды в мире" регулярно подыгрывают проходимцам-олигархам миллионы, а порой и миллиарды гривен! А по большому счету, вся эта мохнарукая братия могла бы вложить свои капиталы в экономику страны, а не ныкать награбленное по офшоркам! Может, и денежки под их присмотром не тырились бы так нагло, и страна не стояла с протянутой рукой перед МВФ. ... Только это в другой жизни!
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24.11.2020 14:09 Відповісти
Украл у народа Азовсталь, так почему не позаниматься скрутрами на НДС-се. Тем более президент не лох, он за малую долю отработает, это не беда , что в больницах нет кислорода и люди умирают,главное , что бы в Феофонии все было.А с людями можно
подождать,как сказал Зелеля:"У нас держава бідна на всіх грошей не вистачає, а тільки на еліту, бо вона обдарована, освітчена і талоновита" Одним словам профессионально страну и народ розоряют.
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24.11.2020 15:49 Відповісти
Хитрый татарин 20 лет сношает Украину пока все непрерывно дерутся.
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24.11.2020 15:57 Відповісти
Хитрый татарин вместе с хитрыми жидами - кстати, хороший получился симбиоз.
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24.11.2020 18:16 Відповісти
У ковід- фонді грошей вистачить.
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24.11.2020 17:47 Відповісти
Надо еще сказать "спасибо" самому справедливому суду в мире, что не удовлетворил все иски самого бедного человека в стране.
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24.11.2020 18:14 Відповісти
 
 