Зеленский назначил новым главой Сумской ОГА экс-регионала

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 509/2020 Глава государства подписал 23 ноября 2020 года, сообщает Офис президента Украины.

По данным Офиса президента, Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994-м окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Фома - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА, где работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов" Виктора Януковича. В 2014 году Хома уволился. Хома мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.

Хома является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", директором которого является Ирина Хома.

Согласно декларации, Хома и его жена владеют 50 земельными участками общей площадью 92,6 га в Харьковской области, из которых 47 участков принадлежит жене. Все участки приобретены в период с 2005 по 2017 годы.

Хома является владельцем дома на 342 кв. м в поселке Песочин Харьковской области, а его жена владеет квартирой на 65 кв. м в Харькове.

Также Хома задекларировал 7 единиц охотничьего и другого оружия, купленного в период с 2015 по 2019 годы. В декларации Хомы указаны трое часов более чем 2 млн грн и четыре автомобиля, стоимостью почти 3,2 млн грн, и один погрузчик.

Хома задекларировал, что получил заработную плату за год в размере 161 тыс. грн, доход от отчуждения движимого имущества и ценных бумаг составил 2,68 млн грн. Жена Хомы получила зарплату в размере 90 тыс. грн.

На банковском счете у Фомы 659 евро. Он также имеет наличными 457 тыс. евро, 4 млн грн, 234 тыс. долларов. Хома является конечным бенефициарным владельцем 8 фирм в Харькове и Харьковской области.

Как сообщал БизнесЦензор, 5 ноября Зеленский уволил предыдущего главу Сумской ОГА Романа Грищенко.