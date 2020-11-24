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Зеленский назначил новым главой Сумской ОГА экс-регионала

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский назначил новым главой Сумской ОГА экс-регионала

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 509/2020 Глава государства подписал 23 ноября 2020 года, сообщает Офис президента Украины.

По данным Офиса президента, Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994-м окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Фома - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА, где работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов" Виктора Януковича. В 2014 году Хома уволился. Хома мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.

Хома является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", директором которого является Ирина Хома.

Согласно декларации, Хома и его жена владеют 50 земельными участками общей площадью 92,6 га в Харьковской области, из которых 47 участков принадлежит жене. Все участки приобретены в период с 2005 по 2017 годы.

Хома является владельцем дома на 342 кв. м в поселке Песочин Харьковской области, а его жена владеет квартирой на 65 кв. м в Харькове. 

Также Хома задекларировал 7 единиц охотничьего и другого оружия, купленного в период с 2015 по 2019 годы. В декларации Хомы указаны трое часов более чем 2 млн грн и четыре автомобиля, стоимостью почти 3,2 млн грн, и один погрузчик.

Хома задекларировал, что получил заработную плату за год в размере 161 тыс. грн, доход от отчуждения движимого имущества и ценных бумаг составил 2,68 млн грн. Жена Хомы получила зарплату в размере 90 тыс. грн.

На банковском счете у Фомы 659 евро. Он также имеет наличными 457 тыс. евро, 4 млн грн, 234 тыс. долларов. Хома является конечным бенефициарным владельцем 8 фирм в Харькове и Харьковской области.

Как сообщал БизнесЦензор, 5 ноября Зеленский уволил предыдущего главу Сумской ОГА Романа Грищенко.
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Топ коментарі
+4
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24.11.2020 08:25
+4
скоро ми всі побачимо януковича і азарова в команді ермака,а зеленог візьмуть на підтанцовку. це в неї найкраще получається.
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24.11.2020 08:31
+3
Важливо який Порох Патріот зараз, а жаба зрадник ще відповість за зраду та велике крадівництво
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24.11.2020 09:16
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24.11.2020 08:25 Відповісти
И главное такие простые, из народа, творческие!
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24.11.2020 13:19 Відповісти
скоро ми всі побачимо януковича і азарова в команді ермака,а зеленог візьмуть на підтанцовку. це в неї найкраще получається.
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24.11.2020 08:31 Відповісти
в неї,бо проститутка-жіночого роду. Це всім адептам зеленого. Скоро втілеться план путіна про плавний,повзучий перехід влади до москви.Не вдалося силою переломати,то вони по хитрому завойовуют украіну,тупими мізками дебілів вибравших зеленого.Поступово у владу вводять всіх ригів. Потім запросять яника керувати окупованими районами,потім проведуть вибори в лугандонії і поставлять губернатором овоща,потім по всіх областях де вони мають найбільший вплив начнуться заворушення з вимогою признати владу москви над собою. і без бою заберуть весь південно -східний регіон,а потім залякають решту ,і все.При цьому німчура і жабоїди будуть аплодувати мирним ініціативам зеленої хвойди і цілувати в сраку путіна,що власне і зараз вони роблять.
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24.11.2020 08:41 Відповісти
Порошенко тоже экс регионал. И что? Где истерика Цензора по этому поводу?
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24.11.2020 09:06 Відповісти
Важливо який Порох Патріот зараз, а жаба зрадник ще відповість за зраду та велике крадівництво
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24.11.2020 09:16 Відповісти
Ты слышал от Пороха вопли про новые литсавполитике???
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24.11.2020 10:04 Відповісти
Порошенко,Гончаренко - регионалы.
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24.11.2020 09:13 Відповісти
У нас половина Сум тупих сепарів судячи по виборам Жаби,опзЖоп,та шлюха політична ось результат виборів
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24.11.2020 09:21 Відповісти
"На банковском счете у Фомы". так Фома чи Хома?
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24.11.2020 09:32 Відповісти
Щоб стати своїм , хамелеони змінюють колір тіла, а люди партії.
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24.11.2020 09:34 Відповісти
Риги хазайствєніки, чи не так?
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24.11.2020 09:46 Відповісти
Наверное Медведчук скоро будет Премьером
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24.11.2020 10:52 Відповісти
Нужно назначать военный комендантов где на втором месте вылезла партия ОПЗЖ,.Такое впечатление что Президент сторонится армии
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24.11.2020 10:57 Відповісти
Це тому, що регіонали ближчі за духом і ідеологією до зелених.
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24.11.2020 11:03 Відповісти
Да мужик с женой молодец!!!! И погрузчик у него свой!!! Главное чтобы морда не треснула от такой прухи по жизни!!!!! КЛОУНЫ!!!!
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24.11.2020 11:42 Відповісти
Землишки маловато....По хорошему ему и жене хватит два участка 2*1 метр и 2 глубиной.
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24.11.2020 14:40 Відповісти
опять этот мудак без маски.
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24.11.2020 15:20 Відповісти
Можно с прискорбием поздравить сумчан. Кому интересно - могут приехать в Харьков и узнать, кто такой вася хома.
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24.11.2020 18:05 Відповісти
Раша підгрібає вже Сумську область.
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24.11.2020 20:41 Відповісти
 
 