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Зеленский утвердил выход Украины из антимонопольного договора СНГ

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Зеленский утвердил выход Украины из антимонопольного договора СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" №995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года №449-IV.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", - отмечается в сообщнии.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Офис президента


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