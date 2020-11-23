Кабмин запретил отключать электроэнергию Попаснянскому водоканалу

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 23 ноября, внес изменения в Порядок обеспечения поставок электрической энергии защищенным потребителям, запретив ограничивать электроснабжение коммунального предприятия (КП) "Попаснянский районный водоканал".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1446-6 от 23 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Указанным документом Попаснянский водоканал на время проведения операции Объединенных сил отнесен к категории защищенных потребителей электрической энергии. Раньше такая норма была предусмотрена для КП "Компания "Вода Донбасса".

Согласно данным на сайте КП "Попаснянский районный водоканал", 4 ноября предприятие прекращало подачу питьевой воды из-за прекращения подачи электроэнергии поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Долг КП за электроэнергию за сентябрь составил 8,1 млн грн. Очередное отключение водоканала от электроэнергии было заявлено на 24 ноября.

КП "Попаснянский районный водоканал" 90% воды поставляет на временно оккупированные территории, но испытывает сложности с оплатой за нее.