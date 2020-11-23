БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
926 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
394 0
Київ (4312) авіасполучення (2421) SkyUp (294) Єреван (4)

Авиакомпания SkyUp возобновила полеты в Армению

Новини БізнесЦензор Транспорт

Авиакомпания SkyUp возобновила полеты в Армению

Авиакомпания SkyUp с 23 ноября возобновила регулярные рейсы между Киевом и Ереваном.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Восстановление авиасообщения стало возможным, как только мы убедились, что осуществление полетов в регионе безопасно", - сказано в сообщении.

С 1 декабря рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам. 

Вылет из Киева в Ереван в 14:05. Обратный рейс из Еревана в Киев будет отправляться в 19:50.

В пресс-служебе перевозчика уточнили, что ПЦР-тестирование или самоизоляция необходимы для пассажиров, путешествующих в обе стороны.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 