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Кабмин увеличил расходы Управления делами Зеленского на медицину на 11 миллионов

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Кабмин увеличил расходы Управления делами Зеленского на медицину на 11 миллионов

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 23 ноября, увеличил расходы Государственного управления делами (ГУД) по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на 11,46 млн грн.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1470-р от 23 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

В то же время для финансирования указанных расходов ГУД уменьшен объема расходов по программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента и Офиса президента" на 6,91 млн грн, "Подготовка кадров, повышение квалификации руководящих работников, специалистов государственного управления, подготовка научно-педагогических и научных кадров по вопросам стратегических проблем внутренней и внешней политики" – на 3,94 млн грн, "Сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках" – на 600 тыс. гривен.

Министерству финансов поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в роспись государственного бюджета после согласования Государственным управлением делами перераспределения расходов с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

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Как сообщалось, 28 октября Кабинет министров перераспределил расходы Государственного управления дел (ГУД), дополнительно выделив клинической больнице "Феофания" 2,96 млн гривен на закупку оборудования для лечения пациентов с тяжелой формой СOVID-19.

В июле Кабинет министров выделил 41,16 млн грн Государственному управлению делами из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 на покупку лаборатории для проведения ПЦР-тестов и лечения больных коронавирусной болезнью.

Согласно данным на сайте Госуправления делами, в его подчинении находятся государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины", Центр превентивной медицины Государственного управления делами, государственное учреждение "Поликлиника №2", а также клиническая больница "Феофания", где лечился заболевшый коронавирусом президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

Автор: Михайло Орлюк
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додали "ДУСі" на віп палати?
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23.11.2020 21:27 Відповісти
 
 