Кабмин присоединил территориальные органы Госказначейства к главным управлениям
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Кабинет министров реорганизовал Государственную казначейскую службу путем присоединения отдельных территориальных органов к Госказначейству.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина от 23 ноября №1147.
"Реорганизовать некоторые территориальные органы Госказначейства путем присоединения к отдельным территориальным органам Госказначейства по перечню согласно с дополнением", - сказано в документе.
Укрупнения коснулись всех областей, а управления казначейства в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и других районах Киева присоединены к главному управлению ведомства в Киеве.
Джерело: Кабмин
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