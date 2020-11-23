АМКУ вновь отказался рассматривать заявку на покупку "Мотор-Сичи" китайцами и Ярославским (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Об этом говорится в сообщении DCH.

"Группа DCH и китайские инвесторы "Мотор Сичи" в ближайшее время вновь обратятся в АМКУ за разрешением на концентрацию акций предприятия", – сказано в сообщении.

Как сообщается, поданная в конце октября обновленная заявка, ставшая уже третьей с начала августа, была возвращена заявителям.

Кроме этого, DCH и Skyrizon направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием обязать АМКУ принять к рассмотрению заявку.

В начале сентября китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Минюсту Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием о возмещении ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд, обвиняя Украину в экспроприации инвестиций, а также нарушении других их прав, предусмотренных межправсоглашением между Китаем и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

В свою очередь президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

Согласно отчетности "Мотор Сичи", ранее ее крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент предприятия Вячеслав Богуслаев (на тот момент – народный депутат). По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% – до 7,68 млрд грн.