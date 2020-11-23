Конституционный Суд получил обращение об отмене карантина выходного дня

В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно конституционности положений постановления Кабинета министров, которым ввозится так называемый "карантин выходного дня".

Как сообщается на сайте КСУ, соответствующее представление было подано по инициативе близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского и еще 47 депутатов из фракции "Слуга народа"

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан", – сказано в сообщении КСУ.

Согласно тексту представления, депутаты просят КСУ отменить пункты постановления Кабмина о введении "карантина выходного дня", а также о введении временного запрета на проведение плановой госпитализации.

Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

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