Долги за распределение газа в Харькове превысили 6 миллионов

Долги бытовых потребителей за распределение (доставку) природного газа в Харькове достигли 6,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгоргаз".

В компании напоминают, что задолженность, согласно действующему законодательству, после окончания карантина может стать причиной отключения домов от системы газоснабжения. К тому же, согласно Кодексу ГРМ даже после ограничения услуг по распределению газа текущие начисления будут осуществляться, а долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора.

"Стремясь защитить социально уязвимые слои населения в период карантина, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещает осуществлять отключение от газоснабжения бытовых потребителей, начислять им штрафы и пени за несвоевременную оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Следствием этого государственного решения стал глубокий кризис неплатежей в газовой сфере, который нарастает и крайне пагубно влияет на работу газораспределительного предприятия", – отмечает начальник отдела продаж АО "Харьковгоргаз" Яна Карвешкина.

В компании отмечают, что сейчас санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа не применяются, однако во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. В сложившихся условиях "Харьковгоргаз" направил должникам уже более 77 тыс. досудебных предупреждений о необходимости оплатить предоставленную услугу.

"Харьковгоргаз" обращается с убедительной просьбой к каждому потребителю: найти возможность и срочно оплатить счета за доставку газа. Ведь обязанность каждого клиента – вовремя рассчитываться за полученные услуги, чтобы в дальнейшем бесперебойно получать голубое топливо и обеспечить сложный непрерывный технологический процесс доставки газа, в котором задействован весь комплекс сетей и регулирующего оборудования", – подчеркивается в сообщении.

Напоминаем, что оплатить доставку газа можно онлайн с помощью сервисов 104.ua. Одним из самых популярных среди потребителей газа в Харькове являются вайбер и телеграмм-боты 7104ua. С их помощью можно передавать показания счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисление и архив выплат, загружать квитанции и оплачивать распределение газа.