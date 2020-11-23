Верховный суд перенес заседание по иску банка Суркисов к "Приватбанку" на 360 миллионов

Большая палата Верховного суда перенесла на 16 декабря рассмотрение заявления государственного "Приватбанка" о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций о возврате "А-Банку" братьев Суркисов 364 млн грн, списанных ходе bail-in.

Как сообщает пресс-служба "Приватбанка", банк ранее удовлетворил указанные исковые требования в полном объеме, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, Окружной админсуд Киева в мае 2017 года принял решение о возврате "А-Банку" 364 млн грн, списанных ходе bail-in из-за признания Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами.

В мае 2020 года "Приватбанк" обратился в Шестой апелляционный админсуд заявлениями о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций о выплате "А-Банку" 364 млн грн из-за подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером "Приватбанка" Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1".

Основанием для пересмотра, по информации "Приватбанка" является то, что ранее украинские суды удовлетворили иск "А-Банка", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у Игоря Суркиса права собственности на долю в медиагруппе.

В июне 2020 года Шестой апелляционный админсуд вернул без рассмотрения соответствующее заявление "Приватбанка". С жалобой на это решение госбанк обратился в Верховный суд.

Как сообщалось, 100% акций "Акцент-Банка" ("А-Банка") владеют братья Игорь и Григорий Суркисы и их дочери Светлана и Марина.