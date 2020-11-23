Ставки по государственным облигациям растут четвертый месяц подряд, – Данилишин

После достижения минимальных значений в июле 2020 года стоимость государственных заимствований растет четвертый месяц подряд.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что это сказывается на замедлении темпов привлечения средств для финансирования дефицита госбюджета. Так, в ноябре в госбюджет привлечено лишь 7,9 млрд грн, в том числе на последнем аукционе 17 ноября – всего 374 млн грн.

Данилишин отметил, что доходность операций с ОВГЗ на вторичном рынке превышает стоимость размещений на первичных аукционах Министерства финансов на 0,5-1 процентного пункта (на разных сроках), что усиливает давление на доходность и сужает пространство для проведения Министерством финансов операций по первичному размещению ОВГЗ.

"Учитывая замедление темпов привлечения средств на внутреннем рынке и ограниченный доступ к международным рынкам капитала из-за неопределенности, связанной с сотрудничеством с МВФ, выполнение плана заимствований до конца текущего года без существенного повышения стоимости государственных заимствований является крайне сложным", – констатировал глава Совета НБУ.

По мнению Данилишина, в таких условиях может быть целесообразным покупка облигаций правительства Национальным банком.

Как сообщалось, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко неоднократно заявлял, что НБУ не будет печатать дополнительные деньги для финансирования дефицита госбюджета через покупку ОВГЗ.