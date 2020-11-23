"Украэрорух" передал вертолетную площадку Януковича под Каневом Нацполиции

Вертодром "Вертолетная площадка Канев (Пекари)", который находился на балансе "Украэроруха" с июля 2012 года, из сферы управления Министерства инфраструктуры Украины передали Национальной полиции.

Как сообщает пресс-служба "Украэроруха", площадку передали полицейским на безвозмездной основе.

Передача имущества некоммерческого подразделения состоялась по согласованию с Фондом госимущества в рамках оптимизации расходов "Украэроруха" на непрофильные активы. Расходы "Украэроруха" на содержание площадки в 2019 году составили около 5 млн грн, за девять месяцев 2020 года - более 2,5 млн грн.

Первый рейс на вертодром было выполнено в 2013 году, а всего за период эксплуатации вертолетной площадки осуществлено лишь 66 прилетов.

Вертодром с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час расположен в селе Пекари Каневского района Черкасской области. Он пригоден к выполнению полетов всех типов вертолетов массой не более 13 тонн, соответствующих техническим характеристикам "Класс 1" или "Класс 2" и сертифицированных по Category А или В Small Rotorcraft, по правилам визуальных полетов и правилам полетов по приборам.

Вертолетодром был построен за государственные средства во времена президентства Виктора Януковича.

Власти заявляли, что площадка будет использоваться туристами во время "Евро-2012", но ее не успели вовремя ввести в эксплуатацию. В итоге за первый год терминал, который мог принять до 100 тыс. туристов, принял лишь несколько раз вертолет Виктора Януковича.