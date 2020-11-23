Минобороны объявило конкурс на закупку 700 квартир для военных

Министерство обороны Украины 20 ноября объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих на условиях паевого участия или на вторичном рынке.

Согласно объявлению Минобороны №286/5/8443-НЕР, в лоты входят до 50 квартир в Киеве, до 70 – в Каменец-Подольском, до 45 – в Луцке, до 50 – в Ивано-Франковске, до 50 – в Подворках Харьковской области, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, планируется закупить до 30 квартир в Днепре, до 20 – в Одессе, Полтаве, Черкассах, Бердичеве, Тернополе, до 30 – в Василькове, до 10 – в Ирпене, и в других городах.

Сроки передачи заказчику квартир на вторичном рынке – до 21 декабря 2020 года.

Квартиры, приобретенные на условиях паевого участия, должны быть переданы до 15 марта 2021 года (с оформлением права собственности до 31 марта 2021 года).

Предложения принимаются до 2 декабря.

В то же время, по результатам конкурса на закупку до 500 квартир, объявленного Минобороны 20 октября, будет закуплено только 28 квартир в Николаеве, тогда как в остальных городах конкурсы отменены из-за участия менее двух конкурсных предложений и по другим причинам, указано в размещенном на сайте министерства объявлении.