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Служба дорог Одесской области купила новый внедорожник Toyota за 1,4 миллиона

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Служба дорог Одесской области купила новый внедорожник Toyota за 1,4 миллиона

Служба автомобильных дорог в Одесской области 16 ноября заключила договор о покупке автомобиля Toyota Land Cruiser Prado у ООО "ПТП "Инжпроект" за 1,38 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора фирма должна поставить внедорожник заказчику в течение 15 дней с даты подписания договора.

В тендерной документации указывается, что автомобиль должен быть полноприводный с объемом двигателя до 3 956 куб. см и не старше 2020 выпуска, желательно белого цвета. Он должен быть оборудован кожаным салоном, подогревом руля и всех сидений, а также рядом дополнительных функций.

Согласно информации на официальном сайте представительства бренда в Украине tayota.ua цена на "обновленный" Toyota Land Cruiser Prado сейчас стартует от 1,2 млн грн.

На аукционе по закупке авто, который состоялся 3 ноября, единственным конкурентом ООО "ВНП "Инжпроект" выступило ООО "Восток Автомир", которое предложило поставить такой же автомобиль на 2 тыс. грн дороже.

Оба участника аукциона являют официальными дилерами ПИИ "Тойота Украина" японской корпорации Sumitomo.ТОВ "ВНП "Инжпроект" занимается развитием бренда в Одессе и области, ООО "Восток Автомир" – в Запорожье и области.

ООО "ВНП "Инжпроект" с начала года выиграло тендеров на 3,5 млн грн. Кроме закупки авто САД в Одесской области компания предоставляла услуги по ремонту и обслуживанию авто из парка коммунальных учреждений одесского региона.

Кроме того, два автомобиля Toyota – Camry и Proace Verso у фирмы купила "Детская городская поликлиника №6 Одесского горсовета" суммарно за 1,85 млн грн, один автомобиль за 940 тыс. гривен приобрела "Местная ассоциация органов местного самоуправления "Стратегия европейского союза для дунайского региона".

ООО "ВНП "Инжпроект" основано в 2004 году в Одессе Петром Хлыцовым и его женой Еленой Хлыцовой. В прошлом Петр Хлыцов был депутатом Одесского горсовета, заместителем губернатора Одесской области.

Как сообщалось, 19 ноября глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил о недопустимости необоснованных расходов на закупку автомобилей и пообещал провести дополнительные проверки аналогичных закупок. При этом было отменено только два тендера на закупку новых внедорожников в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее, 13 ноября, Служба автомобильных дорог в Закарпатской области купила Hyundai Santa Fе в самой дорогой комплектации за 1,39 млн грн. В тот же день она, как и Служба автомобильных дорог в Запорожской области, заказала Hyundai Tucson за 949 тыс. грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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А хіба може цінна срака крадуна їздити на якомусь Рено?
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23.11.2020 21:24 Відповісти
 
 