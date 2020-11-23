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Депутаты с подачи Кабмина планируют отменить банковскую тайну, – Нацбанк

Новини БізнесЦензор Фінанси

Депутаты с подачи Кабмина планируют отменить банковскую тайну, – Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) призывает профильный комитет Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов.

Создание указанного реестра предусмотрено законопроектом №4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", который Верховная Рада уже приняла в первом чтении, сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно законопроекту, доступ к реестру счетов и сейфов физлилц планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

"Национальный банк считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижение доверия к банковской системе", – подчеркивается в сообщении.

НБУ напоминает, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов определены законом "О банках и банковской деятельности".

"При доработке законопроекту ко второму чтению Национальный банк предложил народным избранникам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №4135 об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы 5 ноября.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+20
Только дай ментам доступ к реестру банковских счетов, как этой информацией будут торговать на каждом углу. Еще один плюсик к ихней небольшой зарплате.
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23.11.2020 16:15
+15
Дебилы.
Все уйдут в такую тень откуда уже не выковырять, никакими усилиями.
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23.11.2020 17:52
+11
Супер, теперь еще и банковскую систему зеленые дебилы обрушат. В принципе, голодные бунты все ближе.
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23.11.2020 19:08
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Только дай ментам доступ к реестру банковских счетов, как этой информацией будут торговать на каждом углу. Еще один плюсик к ихней небольшой зарплате.
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23.11.2020 16:15 Відповісти
Именно так и будет. Любой самый зассаный "опер" этим и займётся
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23.11.2020 16:29 Відповісти
Дебилы.
Все уйдут в такую тень откуда уже не выковырять, никакими усилиями.
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23.11.2020 17:52 Відповісти
Супер, теперь еще и банковскую систему зеленые дебилы обрушат. В принципе, голодные бунты все ближе.
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23.11.2020 19:08 Відповісти
ТОбто прийшла пора знищити іще і банківську систему України? Поздоровляю вас, дорогі 73%-ні)). І лічно Б... усіх кого "не устраївав" Порошенко))).
Віват ВСЕОХОПЛЮЮЧА "ТІНЬ"!!!!!!
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23.11.2020 19:48 Відповісти
Маладцы !!! Зеленые твари еще не во все карманы залезли !!!!! Доголосовались зе-ДЕБИЛЫ !!!!!!!
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23.11.2020 22:18 Відповісти
Тобто вони хочуть знищити ще й українські банки-стратегія доведеня держави до краху набирає оберти.*****-нема слів!
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24.11.2020 08:23 Відповісти
В этом Законе нужно пунктом 2 обязать банки вывесить на дверях всех своих отделений списки вкладчиков с суммами вкладов и их паролями и разослать эти документы криминальным авторитетам. Но это нужно успеть сделать до того, как вкладчики, кто ещё успеет, заберут свои вклады, а дальше....а дальше банковская система в тар-тара-ры. Неужели не ясно, что это очередной шаг к запланированному развалу государственности, но это не инициатива украинской власти - это все ценные указания "извне", только не известно кто Юстас, а кто Алекс и где они находятся.
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24.11.2020 12:35 Відповісти
Я ще розумію інформація про рахунки, будуть звіряти доходи і розходи і штрафами наповнювати бюджет але про сейфи для чого..... Банки не мають інформації що зберігається в сейфах, та і розкриття це повний маразм....
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24.11.2020 12:46 Відповісти
 
 