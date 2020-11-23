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Падение производства сельхозпродукции в октябре замедлилось до 18%, – Госстат
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Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в октябре 2020 года замедлилось к аналогичному месяцу 2019 года до 18,3% с 19,2% сентябре.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в целом за январь-октябрь текущего года спад в украинском АПК ускорился до 14,2% с 13,1% по итогам девяти месяцев, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.
Джерело: Интерфакс-Украина
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