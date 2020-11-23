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Глава Госэкоинспекции хочет увеличить количество проверок крупных предприятий

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Глава Госэкоинспекции хочет увеличить количество проверок крупных предприятий

Каждое крупное предприятие, которое несет угрозу экологии, должно проверяться хотя бы раз в год.

Об этом глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"За последний год ГЭИ проверила около 300 топ-компаний – это объекты промышленности, водоканалы, ТЭЦ", – сказал Маольованый..

Он отметил, что значительная часть таких предприятий проверялась по поручению премьер-министра, другие – по жалобам физических лиц.

"Последние проверки проводятся только в пределах, которых касается жалоба, например, атмосферные выбросы или образование отходов. Так, мы проверяли полигон №5 КП "Киевспецтранс" в Подгорцах (Киевская обл.) и Николаевский глиноземный завод (НГЗ)", – уточнил глава Госэкоинспекции.

По его словам, в целом ситуация на НГЗ контролируемая, хотя есть проблема с отходами промышленного производства – алюминиевыми шламами, которая должна быть концептуально урегулирована на законодательном уровне.

"Но сегодня на основании закона об отходах эти остатки должны определенным образом храниться и утилизироваться. Поскольку эти нормы не соблюдаются, идут большие выбросы микрочастиц в воздух, которые могут существенно вредить здоровью людей. В связи с этим СБУ возбудила уголовное производство, в рамках которого ГЭИ предоставляет экспертную поддержку, отбор проб, делает их анализ, оценивает риски. Точку поставят результаты расследования и дальнейшее судебное разбирательство", – сообщил Мальованый.

Он приветствовал действия ряда крупных предприятий, которые добровольно пошли на компенсацию ущерба экологии, и в качестве примера привел выплату "ММК им. Ильича" (Мариуполь Донецкой области) 10 млн грн и "ArcelorMittal Кривой Рог" (Кривой Рог Днепропетровской области) 7 млн грн. При этом глава Госэкоинспекци уточнил, что в случае с "ArcelorMittal Кривой Рог" речь идет о превышении допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота, а по другим показателям еще идут расчеты.

"Надеемся вскоре получить результаты. Очевидно, что сумма будет больше начисленной. Указанные 7 млн предприятие уплатило добровольно, и я считаю это нашей победой. Этот результат, среди прочего, мы получили благодаря методике расчета убытков, которая ранее была отменена в суде, а теперь восстановлена", – отметил Малеваный.

В то же время он указал на более "сложные" случаи, когда предприятия готовы судиться с ведомством, приведя в качестве примера ООО "Еврореконструкция", которое является оператором Дарницкой ТЭЦ в Киеве. По словам Мальованого, четыре раза работников инспекции не допускали на проверку, и только после переговоров с руководством удалось зайти на предприятие.

"Мы составили семь административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже оплачен. Сумма убытков для окружающей среды – 915 тыс. грн, но "Еврореконструкция" обратилась в суд с обжалованием, и мы будем защищать свое решение", – сообщил глава Госэкоинспекции.

По его словам, предприятия группы "ДТЭК", особенно Бурштынская ТЭС, также регулярно не допускают инспекторов к проверкам, и инспекция "ничего не может сделать".

Мальованый сообщил, что в целом в 2020 году зафиксировано около 300 недопусков разными предприятиями сотрудников ведомства, что во многом связано со "смешным" штрафом за это – 750 грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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