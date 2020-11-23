Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский
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Карантин выходного дня позволил стабилизировать прирост количества новых заболевших COVID-19.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, передает пресс-служба главы государства.
"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост (количества новых больных, – ред.). Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", – констатировал Зеленский.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании доложил, что почти 28 тысяч пациентов пребывают на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.
Шмыгаль также заявил, что правительство уже разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей на прошлой неделе.
"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина", – пообещал премьер.
Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".
По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.
Будь ласка, зачекайте...
И это дает результат.
ты нормальный вообще?
они сознательно разгоняют миф что "евреи умные"
подавляющее количество точно такие как вовочка
и только устойчивые внутривидовые связи и долбёж в одну точку позволяют им быть эффективными
100%.
Папередник тоже был, как это потолерантнее, не казак....
2 по 5 лет под правлением "неказаков"....жесть. Куда катится Украина...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562 - Вот тут четко про попередника все есть.
Даже графики нарисовали, для недалеких.
Тот кто прочитает этот краткий доклад поймет многое очень.
А всякие засланные которые пытаются рассказать обратное просто идиоты.
После Юща Украиной украинцы уже не руководят....
То кацапы, то иудеи....
Инкубационный период (то есть период времени с момента заражения до появления первых симптомов) - 5-14 дней. А прошел всего 1 !!! день!
Это только симптомы. Потом надо сделать тест.
Результаты анализа появятся в электронной карте в течении 2-5 дней со дня взятия теста на covid-19
Так, о чем говорит президент?
А вот что по этому вопросу говорит говорит министр Здравохранения:
Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов
https://censor.net/ru/news/3232727/effekt_ot_karantina_vyhodnogo_dnya_mojno_budet_uvidet_blije_k_1_dekabrya_stepanov
Так почему Зеленский опять врет?
Логично,что не каждый человек,кого лишили пропитания и дела всей жизни мылит верёвку,есть и такие,которые хватаются за вилы и идут на протест.И что мы видим?
Те,которые на нас вешают"звёзды Давида"зовут протестующих "правыми"и"фашистами"!! Это раньше наблюдалось так же со стороны агрессора России:украинцы,которые любят свою родину,язык и не симпатизируют политике Путина автоматически "фашисты"и "бендеровцы".
Очень странная тенденция перевёртывания понятий...И самое ужасное,что у народа жива память и страх перед"фашизмом"(оно и правильно)и они,на кого пальцем ткнут-сразу зовут "фашистами"но самого фашизма со стороны якобы"левых"отказываются воспринимать.
Всё якобы во имя"науки",но не забывайте, что концлагеря тоже были созданы "во имя науки"как и атомную бомбу создали учёные, потому "научный подход"это не значит правильный и справедливый!