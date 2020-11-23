Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский

Карантин выходного дня позволил стабилизировать прирост количества новых заболевших COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, передает пресс-служба главы государства.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост (количества новых больных, – ред.). Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", – констатировал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании доложил, что почти 28 тысяч пациентов пребывают на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.

Шмыгаль также заявил, что правительство уже разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей на прошлой неделе.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина", – пообещал премьер.

Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.