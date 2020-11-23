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Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский

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Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский

Карантин выходного дня позволил стабилизировать прирост количества новых заболевших COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, передает пресс-служба главы государства.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост (количества новых больных, – ред.). Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", – констатировал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании доложил, что почти 28 тысяч пациентов пребывают на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.

Шмыгаль также заявил, что правительство уже разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей на прошлой неделе.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина", – пообещал премьер.

Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Ты Дебил. Зеленский.
И это дает результат.
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23.11.2020 15:49
+8
Вранье.
Инкубационный период (то есть период времени с момента заражения до появления первых симптомов) - 5-14 дней. А прошел всего 1 !!! день!

Это только симптомы. Потом надо сделать тест.
Результаты анализа появятся в электронной карте в течении 2-5 дней со дня взятия теста на covid-19

Так, о чем говорит президент?
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23.11.2020 15:56
+5
Как можно считать положительным результатом ввода карантина выходного дня стабильный прирост, а не падение, количества новых заболевших COVID-19? Да и стал ли прирост стабильным, а не возрастает, если после первых дней карантина выходного дня, 14 - 15 ноября, количество заболевших в пятницу 21 ноября по сравнению с пятницей 13 ноября увеличилось на 2056 человек (14580 - 12524), а по сравнению с пятницей 7 ноября до ввода карантина выходного дня рост составлял 1778 заболевших за сутки (12524 - 10746)? Что будет после второго карантина выходного дня можно будет судить только по показателям заболеваемости во вторую половину недели, а ни по количеству заболевших в понедельник 23 ноября, когда на эту цифру влияет то, что ряд лабораторий, делающий тесты по выходным дням не работают.
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23.11.2020 16:37
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Ты Дебил. Зеленский.
И это дает результат.
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23.11.2020 15:49 Відповісти
Зеля, в каком виртуальном мире ты живешь? какие еще результаты? каждую неделю всплеск на 1-2 тысячи!
ты нормальный вообще?
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23.11.2020 18:16 Відповісти
Честно говоря не верится что он настолько глуп. Чем объяснить это не знание простых вещей Складывается впечатление, что его окружение организовало вокруг него вакуум и коллективно делает из него идиота. Плюс и сам он не гений.
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23.11.2020 22:32 Відповісти
то вы мало в жизни с еврейскими мальчиками встречались Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8071
они сознательно разгоняют миф что "евреи умные" Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский - Цензор.НЕТ 6376
подавляющее количество точно такие как вовочка Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский - Цензор.НЕТ 6720
и только устойчивые внутривидовые связи и долбёж в одну точку позволяют им быть эффективными Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1304
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23.11.2020 23:27 Відповісти
таки так,но получается,что 73% еще тупее...
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24.11.2020 01:26 Відповісти
Почему 73%
100%.
Папередник тоже был, как это потолерантнее, не казак....
2 по 5 лет под правлением "неказаков"....жесть. Куда катится Украина...
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24.11.2020 08:53 Відповісти
Про попередника прошу говорить цифрами и не балабольством.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562 - Вот тут четко про попередника все есть.

Даже графики нарисовали, для недалеких.
Тот кто прочитает этот краткий доклад поймет многое очень.
А всякие засланные которые пытаются рассказать обратное просто идиоты.
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24.11.2020 11:37 Відповісти
При чем здесь графики если вопрос конкретно по национальной струе презиков???
После Юща Украиной украинцы уже не руководят....
То кацапы, то иудеи....
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02.12.2020 13:15 Відповісти
Ховайся кто может! Если черноротое такое сморозило - самое худшее незабаром!
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23.11.2020 18:58 Відповісти
Вранье.
Инкубационный период (то есть период времени с момента заражения до появления первых симптомов) - 5-14 дней. А прошел всего 1 !!! день!

Это только симптомы. Потом надо сделать тест.
Результаты анализа появятся в электронной карте в течении 2-5 дней со дня взятия теста на covid-19

Так, о чем говорит президент?
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23.11.2020 15:56 Відповісти
Не При-ЗЕдент, а пациент!
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23.11.2020 18:59 Відповісти
Как можно считать положительным результатом ввода карантина выходного дня стабильный прирост, а не падение, количества новых заболевших COVID-19? Да и стал ли прирост стабильным, а не возрастает, если после первых дней карантина выходного дня, 14 - 15 ноября, количество заболевших в пятницу 21 ноября по сравнению с пятницей 13 ноября увеличилось на 2056 человек (14580 - 12524), а по сравнению с пятницей 7 ноября до ввода карантина выходного дня рост составлял 1778 заболевших за сутки (12524 - 10746)? Что будет после второго карантина выходного дня можно будет судить только по показателям заболеваемости во вторую половину недели, а ни по количеству заболевших в понедельник 23 ноября, когда на эту цифру влияет то, что ряд лабораторий, делающий тесты по выходным дням не работают.
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23.11.2020 16:37 Відповісти
На какие официальные данные он опирается, делая такие заявления? ОБС? (Одна Бабка Сказала).
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23.11.2020 16:57 Відповісти
Боже ж ти мій... Воно мабуть до цього часу вважає себе прикольним.
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23.11.2020 17:12 Відповісти
Карантин выходного дня дает результаты, - Зеленский

А вот что по этому вопросу говорит говорит министр Здравохранения:
Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов

https://censor.net/ru/news/3232727/effekt_ot_karantina_vyhodnogo_dnya_mojno_budet_uvidet_blije_k_1_dekabrya_stepanov

Так почему Зеленский опять врет?
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23.11.2020 17:35 Відповісти
потому что он - самоуверенный и самовлюбленный дурак.
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23.11.2020 18:17 Відповісти
Как говорит наш дорогой шеф: " если человек идиот,то это на долго"
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23.11.2020 18:10 Відповісти
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский в видосике для больных на COVID-19 украинцев: «Лично я лечился за казённый счёт в Феофании. Всё было актуально, колоссально, феноменально. А вам слабо?»
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23.11.2020 18:42 Відповісти
не важно о чем, главное ковид на ушах
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23.11.2020 20:42 Відповісти
Дочекаймося результатів у четвер-п"ятницю - тоді і поговоримо.
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23.11.2020 21:11 Відповісти
Интересные вещи проходят по всему миру. Вирус вирусом, под соусом борьбы с пандемией идёт совершеннейшее оболванивание населения, попирание прав и свобод, прописанных в Конституциях а так же душегубка в плане мед.обслуживания.
Логично,что не каждый человек,кого лишили пропитания и дела всей жизни мылит верёвку,есть и такие,которые хватаются за вилы и идут на протест.И что мы видим?
Те,которые на нас вешают"звёзды Давида"зовут протестующих "правыми"и"фашистами"!! Это раньше наблюдалось так же со стороны агрессора России:украинцы,которые любят свою родину,язык и не симпатизируют политике Путина автоматически "фашисты"и "бендеровцы".
Очень странная тенденция перевёртывания понятий...И самое ужасное,что у народа жива память и страх перед"фашизмом"(оно и правильно)и они,на кого пальцем ткнут-сразу зовут "фашистами"но самого фашизма со стороны якобы"левых"отказываются воспринимать.
Всё якобы во имя"науки",но не забывайте, что концлагеря тоже были созданы "во имя науки"как и атомную бомбу создали учёные, потому "научный подход"это не значит правильный и справедливый!
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23.11.2020 21:15 Відповісти
Наталиа, я тебя расстрою, но население изначально болваны, там нечего оболванивать Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский - Цензор.НЕТ 6676
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24.11.2020 02:54 Відповісти
Не дебил, а зебил. Это совершенно новый вид дебилизма. Распространен пока только в Украине...
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23.11.2020 22:13 Відповісти
не скажи, его в рашке тоже многие любят Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский - Цензор.НЕТ 497
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24.11.2020 02:53 Відповісти
Патологический зебил !!!!!
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24.11.2020 00:25 Відповісти
кончений виродок.
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24.11.2020 09:48 Відповісти
 
 