Сделка по продаже арестованной птицефабрики под Киевом за 1 миллиард сорвалась

Торги по продаже арестованной Государственной исполнительной службой птицефабрики площадью 126 6 тыс. кв. м на Броварском проспекте в Киеве и имущественного комплекса в с. Пуховка Киевской области отменены из-за отказа победителей аукционов от уплаты заявленных средств.

Согласно данным в системе "СЕТАМ", решение о признании торгов несостоявшимися было принято 16 ноября, передает Finbalance.

Как сообщалось, 15 октября госпредприятие СЕТАМ на электронной площадке OpenMarket продало арестованные имущественный комплекс ООО "Птицефабрика Киевская" за 690 млн грн и имущественный комплекс в с. Пуховка Киевской области за 300 млн грн.

По обоим лотам на аукционах зарегистрировалось и оплатило гарантийные взносы по 4 участника. Рост цены в ходе аукциона по первому лоту составил 447% (563,99 млн грн), а по второму – 5 935% (295,03 млн грн).

Как отмечали в ГП "СЕТАМ", в случае отказа победителей торгов от своих ценовых предложений, они могли потерять гарантийные взносы (соответственно 6,3 млн грн и 248 тыс. грн), а право на покупку имущества должно было перейти к следующему участнику. Однако, как следует из материалов "СЕТАМ", соглашения в конце концов таки не были реализованы.