"Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч
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В рамках проекта "Дороги и работа" за 6,5 месяцев работу в дорожной отрасли получили 21 256 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
В ведомстве уточнили, что в течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий.
При этом в целом в компаниях-членах Национальной ассоциации дорожников Украины работает около 50 тысяч человек (без учета компаний, которые также работают на местных и коммунальных дорогах).
Как сообщалось, в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует уже в мае создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.
В том числе премьер обещал, что около 170 тыс. человек планируется занять на строительстве дорожной инфраструктуры.
Однако уже в июне Шмыгаль признавал, что благодаря реализации проектов программы "Большого строительства" дополнительно создано только 10 тысяч рабочих мест в сфере дорожного строительства.
По состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч. Источник: https://biz.censor.net/n3206704
Однако по состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч.
Будь ласка, зачекайте...
8 лет с копейками, если не передумают наши западные половые партнеры.
я сам на борщ с мясом работаю! (а моя такой шикарный варит!!!))))
(я трошки не понял Ваши вопросы ко мне и перевел на юмор..)
(но про борщ от моей - святая правда!)
второе (по желанию, перечитайте отстранясь от Вашего первого впечатления мой коммент... там совсем не о том, в чем Вы меня обвиняете...
третье; я ответил Якову что 6-8 тыс для кого-то курам на смех, а для кого-то (например пенсам...) за счастье.... ни про баланду, ни про тещу речь не шла... вообще...
а борщ с мясом жру я... из рук моей жены и не скулю...
что Вы всё время всё передергиваете???
вот коммент Якова :
А что за такая огромная зарплата 6-8 тыс , это аж 211,5 $ в современном мире это курам на смех , стиралка и холодильник стоят во всем мире одинаково , молочка в Польше дешевле и вкуснее Ермак со Шмыглом готовы жить на 6-8 тыс Гривен
вот мой коммент:
ой я Вас умоляю...а пенсия в 2 000 - 3 000 тыс...это ж ваще слёзы (а на такой пенсии большая половина стариков)
......
мне перевести? или и дальше Вы будете читать между строк то, что там и не стояло???
понимаете, насколько это не сравнимо (не сопоставимо) с минималками и пенсиями ???
параллельная реальность настолько вопиюща... что нет слов !
и самое главное, что таких, не богатых, 70 процентов, процентов 20-25 - середнячков и остальное - миллионеры-миллиардеры при власти (т.е тырящие из закромов Родины вагонными нормами)