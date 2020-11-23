БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
616 відвідувачів онлайн
Новини ВладаТранспортСоціальна політика
3 030 13
безробіття (297) робота (638) Укравтодор (719)

"Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт Соціальна політика

В рамках проекта "Дороги и работа" за 6,5 месяцев работу в дорожной отрасли получили 21 256 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

В ведомстве уточнили, что в течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий.

При этом в целом в компаниях-членах Национальной ассоциации дорожников Украины работает около 50 тысяч человек (без учета компаний, которые также работают на местных и коммунальных дорогах).

Как сообщалось, в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует уже в мае создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.

В том числе премьер обещал, что около 170 тыс. человек планируется занять на строительстве дорожной инфраструктуры.

Однако уже в июне Шмыгаль признавал, что благодаря реализации проектов программы "Большого строительства" дополнительно создано только 10 тысяч рабочих мест в сфере дорожного строительства.

По состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч. Источник: https://biz.censor.net/n3206704

Однако по состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
Арифметическая задача в одно действие: сколько лет это должно пробыть премьером, чтобы создать 500 тыс. рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. грн. Ответ : оно должно быть премьером
8 лет с копейками, если не передумают наши западные половые партнеры.
показати весь коментар
23.11.2020 15:19
+2
моей тещи уже 7 лет как нет в этом мире (а прожила она 92 года и жизнь ее была не сладкой да и пенсия небольшой, у колхозников это сплошь и рядом) - это первое
второе (по желанию, перечитайте отстранясь от Вашего первого впечатления мой коммент... там совсем не о том, в чем Вы меня обвиняете...
третье; я ответил Якову что 6-8 тыс для кого-то курам на смех, а для кого-то (например пенсам...) за счастье.... ни про баланду, ни про тещу речь не шла... вообще...
а борщ с мясом жру я... из рук моей жены и не скулю...
показати весь коментар
23.11.2020 18:38
+2
т.е. Вы уже забыли про мою тёщу которая жрет мясо и не скулит?
что Вы всё время всё передергиваете???
вот коммент Якова :
А что за такая огромная зарплата 6-8 тыс , это аж 211,5 $ в современном мире это курам на смех , стиралка и холодильник стоят во всем мире одинаково , молочка в Польше дешевле и вкуснее "Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч - Цензор.НЕТ 9283 Ермак со Шмыглом готовы жить на 6-8 тыс Гривен

вот мой коммент:
ой я Вас умоляю...а пенсия в 2 000 - 3 000 тыс...это ж ваще слёзы (а на такой пенсии большая половина стариков)

......
мне перевести? или и дальше Вы будете читать между строк то, что там и не стояло???
показати весь коментар
23.11.2020 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Арифметическая задача в одно действие: сколько лет это должно пробыть премьером, чтобы создать 500 тыс. рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. грн. Ответ : оно должно быть премьером
8 лет с копейками, если не передумают наши западные половые партнеры.
показати весь коментар
23.11.2020 15:19 Відповісти
А что за такая огромная зарплата 6-8 тыс , это аж 211,5 $ в современном мире это курам на смех , стиралка и холодильник стоят во всем мире одинаково , молочка в Польше дешевле и вкуснее "Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч - Цензор.НЕТ 3411 Ермак со Шмыглом готовы жить на 6-8 тыс Гривен "Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч - Цензор.НЕТ 2275
показати весь коментар
23.11.2020 15:39 Відповісти
ой я Вас умоляю...а пенсия в 2 000 - 3 000 тыс...это ж ваще слёзы (а на такой пенсии большая половина стариков)
показати весь коментар
23.11.2020 16:01 Відповісти
И что теперь? Человек должен работать за миску похлебки?
показати весь коментар
23.11.2020 16:31 Відповісти
а я знаю?
я сам на борщ с мясом работаю! (а моя такой шикарный варит!!!))))
(я трошки не понял Ваши вопросы ко мне и перевел на юмор..)
(но про борщ от моей - святая правда!)
показати весь коментар
23.11.2020 16:37 Відповісти
Поясняю: откуда возьмётся пенсия Ваше тёще больше 3 тыс. грн., если з/п РАБОТАЮЩЕГО человека будет 8 тыс. грн., что с трудом хватит на жратву? Вы же говорите, что пусть не скулят и колпашат за миску баланды, потому, что ваша тёща не скулит с пенсией в 3 косаря гривен, а жрет борщ с мясом.
показати весь коментар
23.11.2020 18:25 Відповісти
моей тещи уже 7 лет как нет в этом мире (а прожила она 92 года и жизнь ее была не сладкой да и пенсия небольшой, у колхозников это сплошь и рядом) - это первое
второе (по желанию, перечитайте отстранясь от Вашего первого впечатления мой коммент... там совсем не о том, в чем Вы меня обвиняете...
третье; я ответил Якову что 6-8 тыс для кого-то курам на смех, а для кого-то (например пенсам...) за счастье.... ни про баланду, ни про тещу речь не шла... вообще...
а борщ с мясом жру я... из рук моей жены и не скулю...
показати весь коментар
23.11.2020 18:38 Відповісти
Т.е. вы считаете что 6-8 тыс. грн. за месяц работы это «за счастье» кому-то, пусть радуются, у песнсов 3 всего?
показати весь коментар
23.11.2020 20:17 Відповісти
т.е. Вы уже забыли про мою тёщу которая жрет мясо и не скулит?
что Вы всё время всё передергиваете???
вот коммент Якова :
А что за такая огромная зарплата 6-8 тыс , это аж 211,5 $ в современном мире это курам на смех , стиралка и холодильник стоят во всем мире одинаково , молочка в Польше дешевле и вкуснее "Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч - Цензор.НЕТ 9283 Ермак со Шмыглом готовы жить на 6-8 тыс Гривен

вот мой коммент:
ой я Вас умоляю...а пенсия в 2 000 - 3 000 тыс...это ж ваще слёзы (а на такой пенсии большая половина стариков)

......
мне перевести? или и дальше Вы будете читать между строк то, что там и не стояло???
показати весь коментар
23.11.2020 20:42 Відповісти
Ответ да! Если человек идиот и голосует по приколу, он должен работать за миску похлебки
показати весь коментар
24.11.2020 05:44 Відповісти
Вася Шевченко f77d76ba Василий я так написал , потому что я в полном шоке , от таких заявлений власти , у меня родственники в Украине остались , и им как то выживать надо , а эта зажравшаяся власть , предлогает 6-8 тыс , как дар Божий . Они вообще оторваны от реальности . "Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч - Цензор.НЕТ 9306
показати весь коментар
23.11.2020 21:13 Відповісти
да! оторваны полностью! они страдали, когда им на 2 месяца сделали лимитированную зарплату у 47 000 грн (а они привыкли получать по 120 000 - 330 000 грн...)
понимаете, насколько это не сравнимо (не сопоставимо) с минималками и пенсиями ???
параллельная реальность настолько вопиюща... что нет слов !
и самое главное, что таких, не богатых, 70 процентов, процентов 20-25 - середнячков и остальное - миллионеры-миллиардеры при власти (т.е тырящие из закромов Родины вагонными нормами)
показати весь коментар
23.11.2020 22:23 Відповісти
Рабочие места в бизнесе должны создаются не за счет бюджета ,потому, что всегда его будут разворовывать, а за счет экономики, а государство должно создавать условия для роста эконмически и экономических свобод, а налоги расходовать по назачению- на социалку,выживание народа.
показати весь коментар
23.11.2020 23:46 Відповісти
 
 