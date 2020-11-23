"Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч

В рамках проекта "Дороги и работа" за 6,5 месяцев работу в дорожной отрасли получили 21 256 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

В ведомстве уточнили, что в течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий.

При этом в целом в компаниях-членах Национальной ассоциации дорожников Украины работает около 50 тысяч человек (без учета компаний, которые также работают на местных и коммунальных дорогах).

Как сообщалось, в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует уже в мае создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.

В том числе премьер обещал, что около 170 тыс. человек планируется занять на строительстве дорожной инфраструктуры.

Однако уже в июне Шмыгаль признавал, что благодаря реализации проектов программы "Большого строительства" дополнительно создано только 10 тысяч рабочих мест в сфере дорожного строительства.

По состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч. Источник: https://biz.censor.net/n3206704

Однако по состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч.