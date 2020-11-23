Суды встали на сторону ДТЭК Ахметова в споре с "Укрэнерго" на 511 миллионов

Западный аппеляционный хозяйственный суд и Центральный аппеляционный хозяйственный суд отказали НЭК "Укрэнерго" в удовлетворении апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции, отказавших НЭК в исках к "ДТЭК Западэнерго" и ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" о взыскании 425,8 и 85,28 млн грн соответственно за услугу по передаче электроэнергии при экспорте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решения судов в Едином реестре судебных решений.

"Аппеляционную жалобу ЧАО НЭК "Укрэнерго" оставить без удовлетворения", – говорится в решениях обоих судов.

Центральный аппеляционный суд рассматривал жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 2 июля 2020 года, отказавшему НЭК в иске к ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Западный аппеляционный суд – жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Львовской области от 17 августа, отказавшему ей в иске к "ДТЭК Западэнерго".

Как сообщалось, ранее Хозсуд Львовской области своим решением отказался удовлетворить иск НЭК "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова о взыскании 425,8 млн грн.

Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу. А Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.

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По состоянию на январь 2020 долг экспортеров ДТЭК за услугу передачи перед "Укрэнерго" мог составлять 544,5 млн грн.

ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг. Так, в феврале 2020 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго" и приостановил действие постановления НКРЭКУ, которым конкретизированы обязанности экспортеров платить тариф за передачу электроэнергии.

Тариф на передачу "Укрэнерго", среди прочего, используется для компенсации части "зеленых" тарифов. Остальную часть средств собирает ГП "Гарантированный покупатель". На фоне этого ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.