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Суды встали на сторону ДТЭК Ахметова в споре с "Укрэнерго" на 511 миллионов

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Суды встали на сторону ДТЭК Ахметова в споре с

Западный аппеляционный хозяйственный суд и Центральный аппеляционный хозяйственный суд отказали НЭК "Укрэнерго" в удовлетворении апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции, отказавших НЭК в исках к "ДТЭК Западэнерго" и ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" о взыскании 425,8 и 85,28 млн грн соответственно за услугу по передаче электроэнергии при экспорте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решения судов в Едином реестре судебных решений.

"Аппеляционную жалобу ЧАО НЭК "Укрэнерго" оставить без удовлетворения", – говорится в решениях обоих судов.

Центральный аппеляционный суд рассматривал жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 2 июля 2020 года, отказавшему НЭК в иске к ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Западный аппеляционный суд – жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Львовской области от 17 августа, отказавшему ей в иске к "ДТЭК Западэнерго".

Как сообщалось, ранее Хозсуд Львовской области своим решением отказался удовлетворить иск НЭК "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова о взыскании 425,8 млн грн.

Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу. А Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.

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По состоянию на январь 2020 долг экспортеров ДТЭК за услугу передачи перед "Укрэнерго" мог составлять 544,5 млн грн.

ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг. Так, в феврале 2020 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго" и приостановил действие постановления НКРЭКУ, которым конкретизированы обязанности экспортеров платить тариф за передачу электроэнергии.

Тариф на передачу "Укрэнерго", среди прочего, используется для компенсации части "зеленых" тарифов. Остальную часть средств собирает ГП "Гарантированный покупатель". На фоне этого ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+2
Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу. А Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.--------------------------------------------------
афуеть, рыжий уже указывает государству какие законы принимать и какие налоги он будет платить, а какие нет. у нас нет государства
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23.11.2020 15:41
+2
Украина взяла обязательства синхронизировать законодательство, пока оно не синхронизировано будьте любезны урежьте з\п футболистам и рассчитайтесь по действующим на сейчас законам. Суды встали на сторону ДТЭК Ахметова в споре с "Укрэнерго" на 511 миллионов - Цензор.НЕТ 9139
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23.11.2020 16:34
+2
Шо за хрєнь, хтось пояснить ??
Одна юр. особа надає послуги іншій юр. особі ... Платити треба ?
Чи утримувати ЛЕП можна безоплатно ?
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23.11.2020 16:45
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Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу. А Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.--------------------------------------------------
афуеть, рыжий уже указывает государству какие законы принимать и какие налоги он будет платить, а какие нет. у нас нет государства
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23.11.2020 15:41 Відповісти
Украина взяла обязательства синхронизировать законодательство, пока оно не синхронизировано будьте любезны урежьте з\п футболистам и рассчитайтесь по действующим на сейчас законам. Суды встали на сторону ДТЭК Ахметова в споре с "Укрэнерго" на 511 миллионов - Цензор.НЕТ 9139
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23.11.2020 16:34 Відповісти
у суддів встало все- в споре на 511 миллионов...
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24.11.2020 03:56 Відповісти
Шо за хрєнь, хтось пояснить ??
Одна юр. особа надає послуги іншій юр. особі ... Платити треба ?
Чи утримувати ЛЕП можна безоплатно ?
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23.11.2020 16:45 Відповісти
Як казав один дов*****: "Весна прийде саджати будемо!" Хто вгадає тому ніц не буде...
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23.11.2020 19:44 Відповісти
Зі слів Презилента:"Держава у нас бідна, тому на всіх грошей не вистачає в тому числі на фінацування медицини, освіти", а вистачаж тільки на олігархичну шахрайську владу".
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23.11.2020 22:42 Відповісти
Єто зеленое ДНО !!!!
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23.11.2020 23:52 Відповісти
Олiгархи -це зло.Суддi обслуга олiгархiв.Що робити? Потрiбна нова версiя колiiвщини! А цих суддiв потрiбно взяти на карандаш,щоб iх перших...
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24.11.2020 05:30 Відповісти
с возрастом всё больше становится похож на своего биологического папу лёню.
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24.11.2020 06:01 Відповісти
А чи є в ЄС такі закони по яким Ахмєтов повинен платити? Прецендент то вже є.
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24.11.2020 07:22 Відповісти
А чи є в ЄС такі закони по яким Ахмєтов повинен платити? Прецендент то вже є.
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24.11.2020 07:24 Відповісти
 
 