Зеленский переболел коронавирусом и вышел на работу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его тест на коронавирус показал негативный результат.

Об этом Зеленкий сообщил через телеграм-канал.

"У меня наконец-то негативный результат теста на коронавирус. Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это очень важно, и все это вместе дает нам надежду", - сообщил Зеленский.

Он также написал, что с понедельника уже находится на работе.

Как сообщал БизнесЦензор, о том что Зеленского обнаружили коронавирус стало известно 9 ноября. Также коронавирус обнаружили у главы Офиса президента Андрея Ермака. Их двоих поместили на лечение в больницу "Феофания" в Киеве.