БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
651 відвідувач онлайн
Новини Влада Коронавірус і карантин
1 530 5
Зеленський (2229) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Зеленский переболел коронавирусом и вышел на работу

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский переболел коронавирусом и вышел на работу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его тест на коронавирус показал негативный результат.

Об этом Зеленкий сообщил через телеграм-канал.

"У меня наконец-то негативный результат теста на коронавирус. Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это очень важно, и все это вместе дает нам надежду", - сообщил Зеленский.

Он также написал, что с понедельника уже находится на работе.

Как сообщал БизнесЦензор, о том что Зеленского обнаружили коронавирус стало известно 9 ноября. Также коронавирус обнаружили у главы Офиса президента Андрея Ермака. Их двоих поместили на лечение в больницу "Феофания" в Киеве.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
диарея закончилась?
показати весь коментар
23.11.2020 13:06 Відповісти
И вышел на работу?Он еще немного шьет?
показати весь коментар
23.11.2020 13:18 Відповісти
А мендельвошка на работе?
показати весь коментар
23.11.2020 13:32 Відповісти
а ліпше б не виходив...
показати весь коментар
23.11.2020 15:18 Відповісти
на жаль
показати весь коментар
23.11.2020 22:45 Відповісти
 
 