Украине прогнозируют самый низкий урожай кукурузы за последние 5 лет

Урожай кукурузы в 2020 году впервые за последние несколько лет будет ниже 30 млн тонн. В 2019 урожай кукурузы составил 35,88 млн тонн.

Об сообщает agronews.

Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру.

В то же время, уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены.

По состоянию на 19 октября аграрии Украины собрали 24,5 млн тонн кукурузы с площади 4,7 млн га.

Всего аграрии планируют убрать 5451 тыс га кукурузы. Осталось убрать 751 тыс га. При нынешнем уровне урожайности аграрии могут еще собрать около 4 млн тонн кукурузы.

Как писал БизнесЦензор, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре ухудшило прогноз экспорта украинской кукурузы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 8 млн тонн по сравнению с прогнозом в октябре – до 22,5 млн тонн за счет снижения урожая на 8 млн тонн, до 28,5 млн тонн.