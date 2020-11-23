Большинство украинских компаний отменили новогодние корпоративы, – опрос

Согласно результатам опроса, большинство компаний отменили праздник в честь Нового года. Об этом рассказали 72,4% опрошенных.

Об этом сообщает AIN.UA.

При этом остальные (27,6%) сообщали о запланированном руководством корпоративе, не смотря на пандемию.

Основная причина отмены праздника (76,8%) — коронавирус и несогласие руководства собираться командой. Кроме этого, 15,5% респондентов отметили, что подобное мероприятие несет за собой большие затраты для компании. В 7,7% случаев против праздника выступили сами сотрудники.

Как отметили респонденты, наиболее распространенным является формат онлайн-празднования с помощью Zoom и других сервисов видеосвязи.

В некоторых компаниях не отказались от банкета в офисе, празднования в ресторане, вечеринки в загородном доме и приглашенных гостей. Кроме этого, в топе вариантов оказались поездки. В том числе, в Карпаты, Одессу и другие туристические города Украины.

Также респонденты рассказали о мини-праздниках по департаментам, отдельными командами и группами желающих.

Бюджет на проведение корпоратива в большинстве случаев потратят на ценные подарки сотрудникам. О перспективе получить денежную премию заявили 12,3% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 243 человека.