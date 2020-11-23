Государственная энергетическая компания ЮАР планирует стать углеродно нейтральной к 2050 году

Южноафриканская государственная энергетическая компания Eskom планирует достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Программа компании Just Energy Transition, которая предусматривает отказ от угольной генерации, будет осуществляться поэтапно в течение следующих трех десятилетий. Комплексный план сокращения выбросов Eskom был завершен и одобрен Департаментом по вопросам окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР.

Eskom – это почти 90% установленной мощности ЮАР и примерно 95% вырабатываемой электроэнергии. Кроме того, компании принадлежат активы в передаче и распределении электроэнергии. Поэтому речь идёт о трансформации практически всего электрического сектора страны.

В портфеле компании более 44 ГВт электростанций, из которых почти 36,5 ГВт – угольные.

В настоящее время Eskom строит угольную электростанцию по сверхкритической технологии Kusile Power Station мощностью 4800 МВт, второй блок которой мощностью 800 МВт был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Этот проект является частью усилий, предпринимаемых Eskom для обеспечения безопасности энергоснабжения в Южной Африке после периодов отключения потребителей в пиковые часы из-за недостатка генерирующих мощностей в стране.

Южная Африка занимает 3-е место в мире среди стран с самой высокой удельной концентрацией выбросов CO2 по отношению к ВВП (по паритету покупательной способности), с уровнем на 55% выше, чем у Китая, и на 170% выше, чем у Индии. Стран, экономики которых в значительной степени основываются на угольной энергетике.