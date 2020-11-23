Гражданин Беларуси покупает "БТА Банк" (обновлено)
Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, не уточняя имя покупателя.
"БТА Банк" основан в 1992 году.
Согласно данным на сайте финучреждения, единственным акционером АО "БТА БАНК" (Украина) является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев .
По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн грн чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн грн убытка годом ранее.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
PSG PSG
показати весь коментар23.11.2020 10:43 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...