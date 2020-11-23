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Гражданин Беларуси покупает "БТА Банк" (обновлено)

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Гражданин Беларуси покупает

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, не уточняя имя покупателя.

"БТА Банк" основан в 1992 году.

Согласно данным на сайте финучреждения, единственным акционером АО "БТА БАНК" (Украина) является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев .

По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн грн чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн грн убытка годом ранее.
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Пока беларусь находится под протектом рашки,все сделки продажи чего-либо гражданам Беларуси запретить.
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23.11.2020 10:43 Відповісти
 
 