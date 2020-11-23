В Украине за сутки обнаружили почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утром 23 ноября зафиксировано 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 491 ребенок и 447 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализованы 1 165 человек; умерли от коронавируса 124 человека, выздоровели 4 143 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 635 689 человек; выздоровели – 291 060 человек; умерли от коронавируса 11 075 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро 22 ноября зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 604 человека, умерли 138 пациентов.

Степанов заявил, что условием введения жесткого карантина в Украине являются показатели по количеству инфицированных коронавирусом. На сегодня установлена крайняя черта в 30 тысяч больных, после чего будет введен полный локдаун, поскольку медицинская система не выдержит нагрузки.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.