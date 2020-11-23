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Хуситы заявили об атаке на нефтяную станцию Саудовской Аравии
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Йеменские повстанцы-хуситы сообщили, что запустили ракету в нефтяную распределительную станцию компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море и пообещали продолжить такие операции. Это сообщение появилось в твиттере военного представителя хуситов.
Он предложил работающим в Саудовской Аравии компаниям проявлять осторожность, сообщает Интерфакс.
Хуситы захватили столицу Йемена Сану и большую часть севера страны в 2014 году.
В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента Абд-Раббу Мансура Хади.
Джерело: Интерфакс
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