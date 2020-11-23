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Экс-министр экономики стал внештатным советником Ермака

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Экс-министр экономики стал внештатным советником Ермака

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака вне штата.

Об этом говорится в сообщении ОП.

"Надеюсь, что мои знания будут полезными руководству Украины", – отметил Милованов.

Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999. В 2004 году получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США).

Преподавал в европейских и американских вузах.

7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем председателя Совета.

Милованов – президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Офис президента


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