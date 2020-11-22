Lufthansa начала продавать спальные места в эконом-классе. ФОТО

Авиакомпания Lufthansa начала тестировать продажу спальных мест в эконом-классе на дальнемагистральных рейсах.

Пока новый продукт Sleeper’s row (спальный ряд) доступен только с середины ноября до середины декабря 2020 года на рейсах Франкфурт-Сан-Паулу и Сан-Паулу-Франкфурт, сообщает avianews.com.

За $260 пассажир может получить в свое распоряжение от трех до четырех кресел, на которых можно будет спать горизонтально. Для большего комфорта бортпроводники выдадут спальный комплект из бизнес-класса, который включает матрас, подушку и одеяло.

Заказать спальный ряд можно только в аэропорту - на стойке регистрации или непосредственно у выхода на посадку.

Появление новой услуги, вероятно, связано с большим количеством свободных мест в самолетах из-за пандемии COVID-19. Соответственно, продавая пустые блоки кресел, авиакомпания сможет получить дополнительный доход.

Несколько лет назад похожую услугу ввели авиакомпании Air New Zealand под названием Economy Skycouch и Air Astana - "спальный эконом". При этом Air New Zealand выделяет для пассажиров специальные ряды, в которых можно увеличить ширину кресел для более комфортного расположения лежа.