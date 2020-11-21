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США усилили давление на европейских строителей "Северного потока - 2"

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США усилили давление на европейских строителей

Администрация США усиливает нажим на европейские компании, участвующие в проекте "Северного потока - 2".

Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме.

По его данным, в настоящий момент Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы уведомить их о последствиях.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агенства. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Источник также назвал "Северный поток - 2" геополитическим проектом, который Россия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в скором крахе проекта.

Днем ранее лоббисты из Восточного комитета немецкой экономики обратились к Вашингтону с просьбой отказаться от санкций, поскольку они угрожают суверенитету Германии и ЕС, отяготят отношения Европы с новым президентом Байденом и трансатлантическое партнерство.

В конце октября США распространили санкции в отношении проекта "Северный поток - 2" не только на суда, прокладывающие трубы для газопровода, но и на компании, оказывающие этим судам различные услуги.

Первоначально газопровод, прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. По разным оценкам, проект готов на 93-97 процентов.

Джерело:  DW


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Чудесная ситуация... вытянуть с кацапии максимум бабла, хоть даже посредством трубы... это бабло очень важно для демилитаризации Мира... только представить. сколько танков и ракет не смогли сделать кремляди утратив средства на трубе... а там смотри и голодные регионы скажут свое веское слово мацкве...
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21.11.2020 18:11 Відповісти
не смотря, что львиная доля бабла от инвесторов, все то бабло кремлядям придется отдавать еще и с процентами... форс-мажора нет, просто неправильная агресивная геополитика кремля - Мир обороняется.
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21.11.2020 18:14 Відповісти
По самым скромным и естественно практически вдвое заниженным оценкам Газпром "попал" на 10-11 миллиардов долларов,в реале конечно же эту сумму смело можно удвоить. Трудно даже представить сколько смертоносного оружия они смогли бы наделать за эти громадные деньжища. Кстати вес одного миллиарда долларов в сто долларовых купюрах равен 10 тоннам,то есть на этой трубе было уничтожено примерно от 11 до 22 тонн зелени. Прекрасный результат.
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22.11.2020 14:28 Відповісти
 
 