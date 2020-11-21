Apple пытается смягчить законопроект США о принудительном труде в Китае, – СМИ

Лоббисты компании Apple пытаются убедить законодателей в Конгрессе США смягчить ключевые положения законопроекта о принудительном труде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Власти требуют от американских компаний гарантировать отказ от использования труда заключенных или подневольных рабочих.

Согласно законопроекту, ввоз продукции, полученной, по мнению законодателей, в результате подневольного труда, может быть заблокирован. Этот запрет будет действовать, пока Таможенно-пограничная служба США не решит, что производство не связано с принудительной эксплуатацией.

По данным газеты, ранее в цепочке поставок компании обнаруживалась причастность к подневольному труду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По словам источников The Washington Post, Apple была одной из многих американских компаний, которые выступили против законопроекта. Подробности конкретных положений, которые Apple пытается смягчить или отменить, не раскрываются.