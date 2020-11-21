Кабмин не утвердил проект госбюджета ко второму чтению

Кабинет министров Украины не утвердил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению.

Об этом в телеграм-канале сообщает нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Бюджет на Кабмин так и не вынесли ... и по моей информации и не вынесут сегодня. Планировали, но не могут склеить", - написал он.

Народный депутат отметил, что Кабмин нарушил пункт 1 статьи 158 регламента Верховной Рады и не передал в парламент проект бюджета в течение 14 дней после голосования в первом чтении.

"Ну и норму о 10 днях на ознакомление депутатам никто не отменял", - добавил Железняк. в сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение Рады.

Верховная Рада 5 ноября принял документ в первом чтении.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон. В пятницу, 20 ноября, в 17:00 планировалось собраться на внеочередное заседание, чтобы утвердить проект государственного бюджета Украины на 2021 и передать его в парламент.