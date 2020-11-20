Шмыгаль надеется на позитивный сигнал от МВФ для получения кредита от Евросоюза

Правительство Украины надеется, что Международный валютный фонд (МВФ) даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей с Украиной для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи от и Европейской Комиссии для в ближайшее время.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи в формате видеоконференции с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс производства реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

"Поддержка Международного валютного фонда – это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу", – добавил Шмыгаль.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. В том числе первый транш в размере 600 млн евро может быть предоставлен без дополнительных условий, но его выделение требует продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого заявил о выполнении всех обязательств для получения очередного транша в рамках программы stand-by и заверил в приверженности антикоррупционной реформе.

В свою очередь глава МВФ в кратком сообщении в Twitter отметила, что Украине нужно согласовать определенные действия для того, чтобы Фонд рассмотрел возможность предоставления дальнейшего финансирования.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года